https://ria.ru/20210614/nato-1736994965.html

НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс

НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс - РИА Новости, 15.06.2021

НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс

Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T21:36

2021-06-14T21:36

2021-06-15T06:55

нато

бухарест

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101584/80/1015848012_0:22:2400:1372_1920x0_80_0_0_35cabb79351e4daba31cd761d8e26360.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА новости. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию, говорится в заявлении по окончании встречи в верхах."Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами НАТО … мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе, что о каждом партнере будут судить по его достижениям. Мы тверды в своей поддержке права Украины и Грузии определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне", - указывается в документе.Лидеры НАТО отметили, что механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО.При этом в альянсе никаких сроков возможного получения Киевом и Тбилиси "дорожной карты" на вступление в альянс не назвали.

https://ria.ru/20210614/nato-1736994302.html

бухарест

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, бухарест, тбилиси, грузия, в мире