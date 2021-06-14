https://ria.ru/20210614/nato-1736994965.html
НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс
НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс - РИА Новости, 15.06.2021
НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T21:36
2021-06-14T21:36
2021-06-15T06:55
нато
бухарест
тбилиси
грузия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА новости. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию, говорится в заявлении по окончании встречи в верхах."Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия станут членами НАТО … мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе, что о каждом партнере будут судить по его достижениям. Мы тверды в своей поддержке права Украины и Грузии определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне", - указывается в документе.Лидеры НАТО отметили, что механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО.При этом в альянсе никаких сроков возможного получения Киевом и Тбилиси "дорожной карты" на вступление в альянс не назвали.
https://ria.ru/20210614/nato-1736994302.html
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нато, бухарест, тбилиси, грузия, в мире
НАТО подтвердила решение о принятии Украины и Грузии в альянс
21:36 14.06.2021 (обновлено: 06:55 15.06.2021)
Лидеры стран НАТО поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу