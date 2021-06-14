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Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы
Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы - РИА Новости, 14.06.2021
Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:28
2021-06-14T21:28
2021-06-14T21:28
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Все государства-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону в реальном выражении, и эта тенденция будет продолжаться", - указывается в документе.В заявлении подчеркивается, что "ожидается, что уровень расходов на оборону в десяти странах НАТО в текущем году составит 2% ВВП или выше. Около двух третей государств-членов НАТО планируют достичь или превысить рекомендуемый уровень в 2% к 2024 году".
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брюссель, нато, в мире
Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы
Лидеры стран НАТО подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы