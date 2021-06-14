https://ria.ru/20210614/nato-1736994302.html

Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы

Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы - РИА Новости, 14.06.2021

Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:28

2021-06-14T21:28

2021-06-14T21:28

брюссель

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Все государства-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону в реальном выражении, и эта тенденция будет продолжаться", - указывается в документе.В заявлении подчеркивается, что "ожидается, что уровень расходов на оборону в десяти странах НАТО в текущем году составит 2% ВВП или выше. Около двух третей государств-членов НАТО планируют достичь или превысить рекомендуемый уровень в 2% к 2024 году".

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/poslovitsa-1736990914.html

брюссель

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брюссель, нато, в мире