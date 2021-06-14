https://ria.ru/20210614/nato-1736991193.html
НАТО оценила продление СНВ-3
НАТО оценила продление СНВ-3 - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО оценила продление СНВ-3
Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:53
2021-06-14T20:53
2021-06-14T20:53
россия
договор снв-3
брюссель
нато
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе."Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", - говорится в документе.Там отмечается, что государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности."Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210613/putin-1736835216.html
https://ria.ru/20210524/bezopasnost-1733721548.html
россия
брюссель
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, брюссель, нато, сша, в мире
НАТО оценила продление СНВ-3
Страны НАТО приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости.
Страны НАТО
намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией
и США
соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе
.
"Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", - говорится в документе.
Там отмечается, что государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности.
"Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности", - говорится в заявлении.