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НАТО оценила продление СНВ-3
НАТО оценила продление СНВ-3 - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО оценила продление СНВ-3
Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:53
2021-06-14T20:53
россия
договор снв-3
брюссель
нато
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе."Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", - говорится в документе.Там отмечается, что государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности."Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210613/putin-1736835216.html
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россия, договор снв-3, брюссель, нато, сша, в мире
НАТО оценила продление СНВ-3
20:53 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны НАТО приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе.
"Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", - говорится в документе.
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Там отмечается, что государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности.
"Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности", - говорится в заявлении.
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