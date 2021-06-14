https://ria.ru/20210614/nato-1736991193.html

НАТО оценила продление СНВ-3

НАТО оценила продление СНВ-3 - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО оценила продление СНВ-3

Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:53

2021-06-14T20:53

2021-06-14T20:53

россия

договор снв-3

брюссель

нато

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями, приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению СНВ-3 и рассчитывают на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе."Мы будем и далее укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в качестве одного из ключевых элементов евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности. Мы приветствуем и полностью поддерживаем соглашение между Соединенными Штатами и Российской Федерацией о продлении действия нового Договора о СНВ на пять лет", - говорится в документе.Там отмечается, что государства-члены НАТО считают, что новый Договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны НАТО вновь заявляют о своей решительной поддержке его дальнейшего осуществления и скорейшего и активного диалога о путях повышения стратегической стабильности."Страны НАТО будут приветствовать новые стратегические переговоры между Соединенными Штатами и Россией о будущих мерах контроля над вооружениями, с учетом безопасности всех государств-членов НАТО. Союзники будут поддерживать дальнейшие переговоры по контролю над вооружениями с целью повышения безопасности Североатлантического альянса с учетом сложившейся международной обстановки в области безопасности", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210613/putin-1736835216.html

https://ria.ru/20210524/bezopasnost-1733721548.html

россия

брюссель

сша

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россия, договор снв-3, брюссель, нато, сша, в мире