https://ria.ru/20210614/nato-1736986834.html

НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений

НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск, напомнив о недавних российских... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:13

2021-06-14T20:13

2021-06-14T20:13

россия

нато

дмитрий песков

китай

вашингтон (город)

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск, напомнив о недавних российских маневрах у границы с Украиной.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее", - говорится в итоговом заявлении саммита.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

https://ria.ru/20210614/obeschanie-1736986456.html

россия

китай

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, дмитрий песков, китай, вашингтон (город)