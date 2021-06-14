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НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений
НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск, напомнив о недавних российских... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:13
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россия
нато
дмитрий песков
китай
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск, напомнив о недавних российских маневрах у границы с Украиной.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее", - говорится в итоговом заявлении саммита.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html
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россия, нато, дмитрий песков, китай, вашингтон (город)
НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений
20:13 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Страны НАТО призвали Россию к прозрачности при проведении учений

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск, напомнив о недавних российских маневрах у границы с Украиной.
Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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"Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее", - говорится в итоговом заявлении саммита.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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