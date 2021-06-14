НАТО заявила об открытости к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Лидеры стран НАТО заявили об открытости к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита подтвердили открытость к диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО и подчеркнули, что продолжат призывать Москву к организации такой встречи.
"Мы по-прежнему открыты для периодического, предметного и целесообразного диалога с Россией…, чтобы избежать просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить транспарентность и предсказуемость. Заседания Совета Россия-НАТО помогают нам четко обозначить свою позицию, и мы готовы к следующему заседанию Совета", - говорится в документе.
В НАТО отметили, что "и впредь будут ориентировать диалог с Россией на критически важные вопросы... Конфликт на Украине и вокруг нее является, при нынешних обстоятельствах, первым вопросом нашей повестки".
"Североатлантический альянс по-прежнему намерен эффективно использовать существующие военные каналы связи между двумя сторонами, чтобы способствовать повышению предсказуемости и транспарентности и снижать риски, и призывает Россию поступать таким же образом. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным", - указывается в итоговом заявлении.
На Западе в последнее время часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.