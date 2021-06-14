https://ria.ru/20210614/nato-1736979886.html

Путин выразил опасения по поводу укрепления НАТО в киберпространстве

Путин выразил опасения по поводу укрепления НАТО в киберпространстве - РИА Новости, 14.06.2021

Путин выразил опасения по поводу укрепления НАТО в киберпространстве

Президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО объявила киберпространство сферой боевых действий, то это значит, что они что-то там планируют и готовят,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:05

2021-06-14T19:05

2021-06-14T19:05

nbc

нато

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО объявила киберпространство сферой боевых действий, то это значит, что они что-то там планируют и готовят, сообщается на сайте Кремля."Если НАТО объявила о том, что киберпространство ‒ это сфера боевых действий, то, значит, они чего-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может не вызывать у нас беспокойства", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://ria.ru/20210614/nato-1736975646.html

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2021

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nbc, нато, владимир путин, в мире