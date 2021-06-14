Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника
18:53 14.06.2021 (обновлено: 23:49 14.06.2021)
Меркель заявила, что Россия воспринимает НАТО не как партнера, а как противника
БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания и проявлять готовность к диалогу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
"Это (разработка новой стратегии НАТО) связано с тем, что, с одной стороны, Россия не воспринимает НАТО как партнера, таково, во всяком случае, единодушное мнение тех, кто сегодня принимал участие в саммите. Россия, к сожалению, рассматривает (НАТО) спустя более 30 лет с окончания холодной войны как противника. Тем не менее я за это сегодня в очередной раз высказалась, двойная стратегия — с одной стороны, сдерживание и самооборона, с другой стороны, готовность к переговорам — является очень важной".
Она отметила, что Североатлантический альянс отмечает гибридные акции со стороны России и Китая, в чем усматривает "новый вызов".
Лидеры стран НАТО приняли заявление по итогам саммита, в котором указали, что не считают приемлемым предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Как отмечал Владимир Путин в своем недавнем интервью американской телекомпании NBC, НАТО — это "рудимент холодной войны". По его словам, непонятно, зачем эта организация существует на сегодняшний день.