Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника

"Это (разработка новой стратегии НАТО) связано с тем, что, с одной стороны, Россия не воспринимает НАТО как партнера, таково, во всяком случае, единодушное мнение тех, кто сегодня принимал участие в саммите. Россия, к сожалению, рассматривает (НАТО) спустя более 30 лет с окончания холодной войны как противника. Тем не менее я за это сегодня в очередной раз высказалась, двойная стратегия — с одной стороны, сдерживание и самооборона, с другой стороны, готовность к переговорам — является очень важной".