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Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника
Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника - РИА Новости, 14.06.2021
Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника
Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания и проявлять готовность к диалогу, заявила канцлер ФРГ Ангела... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:53
2021-06-14T23:49
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ангела меркель
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в мире
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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания и проявлять готовность к диалогу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита НАТО. Она отметила, что Североатлантический альянс отмечает гибридные акции со стороны России и Китая, в чем усматривает "новый вызов".Лидеры стран НАТО приняли заявление по итогам саммита, в котором указали, что не считают приемлемым предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.Как отмечал Владимир Путин в своем недавнем интервью американской телекомпании NBC, НАТО — это "рудимент холодной войны". По его словам, непонятно, зачем эта организация существует на сегодняшний день.
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россия, нато, ангела меркель, германия, китай, в мире
Меркель пожаловалась, что Россия воспринимает НАТО как противника
18:53 14.06.2021 (обновлено: 23:49 14.06.2021)
 
© REUTERS / POOLКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / POOL

Меркель заявила, что Россия воспринимает НАТО не как партнера, а как противника

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БЕРЛИН, 14 июн — РИА Новости. Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания и проявлять готовность к диалогу, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

"Это (разработка новой стратегии НАТО) связано с тем, что, с одной стороны, Россия не воспринимает НАТО как партнера, таково, во всяком случае, единодушное мнение тех, кто сегодня принимал участие в саммите. Россия, к сожалению, рассматривает (НАТО) спустя более 30 лет с окончания холодной войны как противника. Тем не менее я за это сегодня в очередной раз высказалась, двойная стратегия — с одной стороны, сдерживание и самооборона, с другой стороны, готовность к переговорам — является очень важной".

Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Ангела Меркель
канцлер ФРГ
Она отметила, что Североатлантический альянс отмечает гибридные акции со стороны России и Китая, в чем усматривает "новый вызов".
Лидеры стран НАТО приняли заявление по итогам саммита, в котором указали, что не считают приемлемым предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Как отмечал Владимир Путин в своем недавнем интервью американской телекомпании NBC, НАТО — это "рудимент холодной войны". По его словам, непонятно, зачем эта организация существует на сегодняшний день.
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