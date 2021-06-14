https://ria.ru/20210614/narkoman-1736694402.html

"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?

"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется? - РИА Новости, 14.06.2021

"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?

По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя "странно". Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились?

2021-06-14T12:00

2021-06-14T12:00

2021-06-14T12:00

страхи/ошибки

психология личности

подкаст

профилактика наркомании

психология

лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии

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"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется? По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя «странно». Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется? По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя «странно». Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились? audio/mpeg

Что делать, если появилось подозрение, что близкий человек попал под наркозависимость, консультируют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская. Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.01:10 В каком возрасте чаще всего становятся наркоманами?06:50 Правда ли что у детей из благополучных семей больше угроз?08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют 11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?24:30 "Я-послание" вместо "наезда"36:00 Технология любвиПриглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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