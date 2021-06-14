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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210614/narkoman-1736694402.html
"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется? - РИА Новости, 14.06.2021
"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя "странно". Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились?
2021-06-14T12:00
2021-06-14T12:00
страхи/ошибки
психология личности
подкаст
профилактика наркомании
психология
лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии
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"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя «странно». Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя «странно». Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились?
audio/mpeg
Что делать, если появилось подозрение, что близкий человек попал под наркозависимость, консультируют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская. Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.01:10 В каком возрасте чаще всего становятся наркоманами?06:50 Правда ли что у детей из благополучных семей больше угроз?08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют 11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?24:30 "Я-послание" вместо "наезда"36:00 Технология любвиПриглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, психология личности, подкаст, профилактика наркомании, психология, лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии

"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?

12:00 14.06.2021
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Близкий человек употребляет наркотики, или мне кажется?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
По статистике, каждый 20-й человек в мире пробовал наркотики. Бывает, что родственник или знакомый вдруг начинает вести себя "странно". Людям, которые никогда не сталкивались с наркотиками сложно понять, в чем может быть дело. По каким признакам определить, что родственник попал под зависимость? Что делать, если опасения подтвердились?
Что делать, если появилось подозрение, что близкий человек попал под наркозависимость, консультируют эксперты: заведующий отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Сергей Долгий и директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
01:10 В каком возрасте чаще всего становятся наркоманами?
06:50 Правда ли что у детей из благополучных семей больше угроз?
08.35 Очень важно обратить внимание на странную работу: закладчики, которые сами не знают что доставляют
11:30 Если у вашего ребенка на банковской карте стали появляться большие деньги – это повод сильно насторожиться
15:10 Что делать родственникам, которые узнали, что их близкий - наркоман?
19:25 Чего нельзя делать ни в коем случае
21:20 По каким критериям определить, что ребенок стал употреблять наркотики?
24:30 "Я-послание" вместо "наезда"
36:00 Технология любви
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/Ошибкипсихология личностиПодкастпрофилактика наркоманииПсихологияЛечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в России
 
 
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