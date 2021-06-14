https://ria.ru/20210614/morgenshtern-1736954105.html

Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 14.06.2021

Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Рэпер Моргенштерн обжаловал назначенный Зюзинским судом Москвы штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и Family, сообщил РИА РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:43

2021-06-14T15:43

2021-06-14T15:43

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн обжаловал назначенный Зюзинским судом Москвы штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и Family, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Сумма штрафа несущественная. Мы обжаловали, потому что не было фактически судебного разбирательства. Да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства, даже протокол заседания никто не вел. В постановлении написано, что суд прошел в открытом судебном заседании, но никого не пустили, на мой взгляд, нарушены все основополагающие принципы отправления правосудия", - рассказал собеседник агентства.В начале июня Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну) за пропаганду наркотических средств в клипах "Розовое вино -2" и Family.По словам защиты, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Сам исполнитель в ходе заседания заявлял, что в обоих композициях ("Розовое вино 2" и Family) строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/morgenshtern-1736276959.html

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моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, сергей жорин, москва