https://ria.ru/20210614/morgenshtern-1736954105.html
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 14.06.2021
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков
Рэпер Моргенштерн обжаловал назначенный Зюзинским судом Москвы штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и Family, сообщил РИА РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:43
2021-06-14T15:43
2021-06-14T15:43
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
звезды
сергей жорин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_8fb59fcfb909b53391d906a5ef98b7cb.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рэпер Моргенштерн обжаловал назначенный Зюзинским судом Москвы штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и Family, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Сумма штрафа несущественная. Мы обжаловали, потому что не было фактически судебного разбирательства. Да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства, даже протокол заседания никто не вел. В постановлении написано, что суд прошел в открытом судебном заседании, но никого не пустили, на мой взгляд, нарушены все основополагающие принципы отправления правосудия", - рассказал собеседник агентства.В начале июня Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну) за пропаганду наркотических средств в клипах "Розовое вино -2" и Family.По словам защиты, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.Сам исполнитель в ходе заседания заявлял, что в обоих композициях ("Розовое вино 2" и Family) строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/morgenshtern-1736276959.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729052947_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_c04579afdce5de54626eb7b65170527c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, сергей жорин, москва
Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков
Моргенштерн обжаловал штраф в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Рэпер Моргенштерн
обжаловал назначенный Зюзинским судом Москвы
штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и Family, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин
.
"Сумма штрафа несущественная. Мы обжаловали, потому что не было фактически судебного разбирательства. Да, была судья, но нам не дали пригласить в заседании свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства, даже протокол заседания никто не вел. В постановлении написано, что суд прошел в открытом судебном заседании, но никого не пустили, на мой взгляд, нарушены все основополагающие принципы отправления правосудия", - рассказал собеседник агентства.
В начале июня Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Алишеру Валиеву (Моргенштерну) за пропаганду наркотических средств в клипах "Розовое вино -2" и Family.
По словам защиты, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.
Сам исполнитель в ходе заседания заявлял, что в обоих композициях ("Розовое вино 2" и Family) строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).