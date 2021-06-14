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Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:04
2021-06-14T13:26
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком."Я поддерживаю намерение о разработке новой стратегической концепции, которая бы еще раз точно описала вызовы и реакцию НАТО и которая будет согласована в 2022 году", - сказала Меркель журналистам, прибыв на саммит альянса в Брюсселе."Все большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и, прежде всего при взгляде на Россию, кампании по дезинформации", - считает Меркель, добавив, что эти вызовы затронули "многих партнеров по НАТО, в том числе Германию".РФ неоднократно отвергала и называла голословными обвинения Запада в дезинформации.
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россия, брюссель, нато, ангела меркель, германия, в мире
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
13:04 14.06.2021 (обновлено: 13:26 14.06.2021)
 
© REUTERS / Phil NobleКанцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Великобритании
Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Phil Noble

Меркель выступила в поддержку разработки новой стратегической концепции НАТО

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком.
"Я поддерживаю намерение о разработке новой стратегической концепции, которая бы еще раз точно описала вызовы и реакцию НАТО и которая будет согласована в 2022 году", - сказала Меркель журналистам, прибыв на саммит альянса в Брюсселе.
"Все большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и, прежде всего при взгляде на Россию, кампании по дезинформации", - считает Меркель, добавив, что эти вызовы затронули "многих партнеров по НАТО, в том числе Германию".
РФ неоднократно отвергала и называла голословными обвинения Запада в дезинформации.
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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