https://ria.ru/20210614/merkel-1736936436.html
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:04
2021-06-14T13:04
2021-06-14T13:26
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком."Я поддерживаю намерение о разработке новой стратегической концепции, которая бы еще раз точно описала вызовы и реакцию НАТО и которая будет согласована в 2022 году", - сказала Меркель журналистам, прибыв на саммит альянса в Брюсселе."Все большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и, прежде всего при взгляде на Россию, кампании по дезинформации", - считает Меркель, добавив, что эти вызовы затронули "многих партнеров по НАТО, в том числе Германию".РФ неоднократно отвергала и называла голословными обвинения Запада в дезинформации.
https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html
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Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО
13:04 14.06.2021 (обновлено: 13:26 14.06.2021)
Меркель выступила в поддержку разработки новой стратегической концепции НАТО