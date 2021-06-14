https://ria.ru/20210614/merkel-1736936436.html

Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО

Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:04

2021-06-14T13:04

2021-06-14T13:26

россия

брюссель

нато

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала разработку новой стратегической концепции НАТО в связи с новыми вызовами, которые встают перед блоком."Я поддерживаю намерение о разработке новой стратегической концепции, которая бы еще раз точно описала вызовы и реакцию НАТО и которая будет согласована в 2022 году", - сказала Меркель журналистам, прибыв на саммит альянса в Брюсселе."Все большее значение приобретают гибридные вызовы, кибератаки и, прежде всего при взгляде на Россию, кампании по дезинформации", - считает Меркель, добавив, что эти вызовы затронули "многих партнеров по НАТО, в том числе Германию".РФ неоднократно отвергала и называла голословными обвинения Запада в дезинформации.

https://ria.ru/20210612/merkel-1736774159.html

россия

брюссель

германия

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россия, брюссель, нато, ангела меркель, германия, в мире