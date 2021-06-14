https://ria.ru/20210614/medvedchuk-1736932945.html

В Раде заявили, что Медведчук не получает зарплату

В Раде заявили, что Медведчук не получает зарплату - РИА Новости, 14.06.2021

В Раде заявили, что Медведчук не получает зарплату

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не получает парламентскую зарплату, находясь под домашним арестом,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:22

2021-06-14T12:22

2021-06-14T12:22

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не получает парламентскую зарплату, находясь под домашним арестом, сообщили в комитете Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание."Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника... меры пресечения, действующим законодательством не предусмотрено", - сообщили в комитете в ответ на информационный запрос агентства "Укринформ".

https://ria.ru/20210605/kravchuk-1735828749.html

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире