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Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО
Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:48
2021-06-14T13:50
эммануэль макрон
нато
франция
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Перед саммитом НАТО у меня был долгий разговор с президентом Эрдоганом. Движение вперед с ясностью, уважением и требовательностью", - написал Макрон в своем Twitter.Ранее французский лидер заявлял, что хочет обсудить на встрече со своим турецким коллегой правила поведения союзников в НАТО, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
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эммануэль макрон, нато, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО
13:48 14.06.2021 (обновлено: 13:50 14.06.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Francois Mori

Макрон сообщил, что провел долгий разговор с Эрдоганом перед саммитом НАТО

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.
Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
"Перед саммитом НАТО у меня был долгий разговор с президентом Эрдоганом. Движение вперед с ясностью, уважением и требовательностью", - написал Макрон в своем Twitter.
Ранее французский лидер заявлял, что хочет обсудить на встрече со своим турецким коллегой правила поведения союзников в НАТО, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
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