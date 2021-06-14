Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО
13:48 14.06.2021 (обновлено: 13:50 14.06.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
Макрон сообщил, что провел долгий разговор с Эрдоганом перед саммитом НАТО
ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.
Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
En amont du sommet de l'OTAN, j’ai eu un long échange en tête-à-tête avec le Président Erdogan. Pour avancer avec clarté, respect et exigence. pic.twitter.com/dIYw8sWyn4— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2021
"Перед саммитом НАТО у меня был долгий разговор с президентом Эрдоганом. Движение вперед с ясностью, уважением и требовательностью", - написал Макрон в своем Twitter.
Ранее французский лидер заявлял, что хочет обсудить на встрече со своим турецким коллегой правила поведения союзников в НАТО, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
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