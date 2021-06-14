https://ria.ru/20210614/makron-1736940068.html

Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО

Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

Макрон поговорил с Эрдоганом перед саммитом НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:48

2021-06-14T13:48

2021-06-14T13:50

эммануэль макрон

нато

франция

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реджеп тайип эрдоган

в мире

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел долгую беседу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом перед саммитом НАТО в Брюсселе.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Перед саммитом НАТО у меня был долгий разговор с президентом Эрдоганом. Движение вперед с ясностью, уважением и требовательностью", - написал Макрон в своем Twitter.Ранее французский лидер заявлял, что хочет обсудить на встрече со своим турецким коллегой правила поведения союзников в НАТО, а также ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/makron-1736538921.html

франция

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эммануэль макрон, нато, франция, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире