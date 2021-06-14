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На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса
На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса - РИА Новости, 14.06.2021
На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса
Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:33
2021-06-14T17:49
россия
министерство обороны украины
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сша
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об этом он пишет в колонке для "Главреда".По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное ударить по центральной части России за семь-десять минут. Он уточнил, что Киев получил разрешение от Вашингтона на строительство ракет малой и средней дальности и его "ничто не сдерживает" от того, чтобы обзавестись этим вооружением.Кроме того, для украинских специалистов "не проблема" создать систему противоракетной обороны на уровне израильского "Железного купола", убежден политолог."Сапсан" — украинский проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), который начали разрабатывать в 2006 году при активной поддержке президента страны Виктора Ющенко, но так и не доделали. В 2013-м Министерство обороны Украины остановило финансирование работ, а глава ведомства Павел Лебедев сообщил, что Киев отказался от проекта из-за неэффективного использования бюджетных средств. В августе 2018 года на параде по случаю Дня независимости Украины показали макет ракетного комплекса.
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россия, министерство обороны украины, виктор ющенко, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире
На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса
17:33 14.06.2021 (обновлено: 17:49 14.06.2021)
 
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Фото : ВСУ

На Украине пригрозили ударить по России несуществующими ракетными комплексами

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об этом он пишет в колонке для "Главреда".
По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное ударить по центральной части России за семь-десять минут.
"У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, есть ракетный комплекс "Сапсан", который является аналогом "Искандера", — пишет Загородний.
Он уточнил, что Киев получил разрешение от Вашингтона на строительство ракет малой и средней дальности и его "ничто не сдерживает" от того, чтобы обзавестись этим вооружением.
Кроме того, для украинских специалистов "не проблема" создать систему противоракетной обороны на уровне израильского "Железного купола", убежден политолог.
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"Сапсан" — украинский проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), который начали разрабатывать в 2006 году при активной поддержке президента страны Виктора Ющенко, но так и не доделали. В 2013-м Министерство обороны Украины остановило финансирование работ, а глава ведомства Павел Лебедев сообщил, что Киев отказался от проекта из-за неэффективного использования бюджетных средств. В августе 2018 года на параде по случаю Дня независимости Украины показали макет ракетного комплекса.
 
РоссияМинистерство обороны УкраиныВиктор ЮщенкоВашингтон (город)СШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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