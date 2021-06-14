На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса
17:33 14.06.2021 (обновлено: 17:49 14.06.2021)
© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
© Фото : ВСУ
На Украине пригрозили ударить по России несуществующими ракетными комплексами
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об этом он пишет в колонке для "Главреда".
По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное ударить по центральной части России за семь-десять минут.
"У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, есть ракетный комплекс "Сапсан", который является аналогом "Искандера", — пишет Загородний.
Он уточнил, что Киев получил разрешение от Вашингтона на строительство ракет малой и средней дальности и его "ничто не сдерживает" от того, чтобы обзавестись этим вооружением.
Кроме того, для украинских специалистов "не проблема" создать систему противоракетной обороны на уровне израильского "Железного купола", убежден политолог.
"Сапсан" — украинский проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), который начали разрабатывать в 2006 году при активной поддержке президента страны Виктора Ющенко, но так и не доделали. В 2013-м Министерство обороны Украины остановило финансирование работ, а глава ведомства Павел Лебедев сообщил, что Киев отказался от проекта из-за неэффективного использования бюджетных средств. В августе 2018 года на параде по случаю Дня независимости Украины показали макет ракетного комплекса.