https://ria.ru/20210614/maket-1736970102.html

На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса

На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса - РИА Новости, 14.06.2021

На Украине пригрозили России макетом ракетного комплекса

Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:33

2021-06-14T17:33

2021-06-14T17:49

россия

министерство обороны украины

виктор ющенко

вашингтон (город)

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинский политический эксперт Тарас Загородний считает, что Москва должна "бояться" ракетного комплекса "Сапсан", который находится у Киева в разработке. Об этом он пишет в колонке для "Главреда".По его словам, если Украина полноценно запустит свою ракетную программу, то у нее будет оружие, способное ударить по центральной части России за семь-десять минут. Он уточнил, что Киев получил разрешение от Вашингтона на строительство ракет малой и средней дальности и его "ничто не сдерживает" от того, чтобы обзавестись этим вооружением.Кроме того, для украинских специалистов "не проблема" создать систему противоракетной обороны на уровне израильского "Железного купола", убежден политолог."Сапсан" — украинский проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК), который начали разрабатывать в 2006 году при активной поддержке президента страны Виктора Ющенко, но так и не доделали. В 2013-м Министерство обороны Украины остановило финансирование работ, а глава ведомства Павел Лебедев сообщил, что Киев отказался от проекта из-за неэффективного использования бюджетных средств. В августе 2018 года на параде по случаю Дня независимости Украины показали макет ракетного комплекса.

https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html

россия

вашингтон (город)

сша

киев

украина

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россия, министерство обороны украины, виктор ющенко, вашингтон (город), сша, киев, украина, в мире