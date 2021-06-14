Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
14:41 14.06.2021 (обновлено: 14:54 14.06.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2".
"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы", — написал Кулеба в твиттере.
Он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Соединенные Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
Строительство газопровода уже близится к завершению: первую нитку "Северного потока — 2" готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.
В России неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике. В Москве напомнили, что трубопровод выгоден Евросоюзу. Берлин, в свою очередь, выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.