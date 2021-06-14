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Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым - РИА Новости, 14.06.2021
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:41
2021-06-14T14:54
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
евросоюз
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2". Он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Соединенные Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.Строительство газопровода уже близится к завершению: первую нитку "Северного потока — 2" готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.В России неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике. В Москве напомнили, что трубопровод выгоден Евросоюзу. Берлин, в свою очередь, выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, евросоюз, сша, украина, экономика
Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым
14:41 14.06.2021 (обновлено: 14:54 14.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2".

"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы", — написал Кулеба в твиттере.

Он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Соединенные Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.
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Строительство газопровода уже близится к завершению: первую нитку "Северного потока — 2" готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.
В России неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике. В Москве напомнили, что трубопровод выгоден Евросоюзу. Берлин, в свою очередь, выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореЕвросоюзСШАУкраинаЭкономика
 
 
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