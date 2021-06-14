https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html

Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым

Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым - РИА Новости, 14.06.2021

Кулеба потребовал обменять "Северный поток — 2" на Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:41

2021-06-14T14:41

2021-06-14T14:54

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

евросоюз

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выдвинул России условие для запуска "Северного потока — 2". Он отметил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Соединенные Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ.Строительство газопровода уже близится к завершению: первую нитку "Северного потока — 2" готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.В России неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике. В Москве напомнили, что трубопровод выгоден Евросоюзу. Берлин, в свою очередь, выступает за завершение строительства "Северного потока — 2" и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, евросоюз, сша, украина, экономика