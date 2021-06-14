https://ria.ru/20210614/kovcheg-1736964718.html

"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков

"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков - РИА Новости, 14.06.2021

"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков

В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади.

2021-06-14T16:56

2021-06-14T16:56

2021-06-14T20:18

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В разгар пандемии он стал пристанищем для самых разных зверей. Благодаря поддержке неравнодушных людей клуб содержит лам, верблюдов, овец, енотов, медведицу, лошадей и других животных.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади. В разгар пандемии он стал пристанищем для самых разных животных. Благодаря поддержке неравнодушных людей клуб содержит лам, верблюдов, овец, енотов, медведицу, лошадей и других животных. 2021-06-14T16:56 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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