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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
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"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков
"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков - РИА Новости, 14.06.2021
"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков
В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади.
2021-06-14T16:56
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В разгар пандемии он стал пристанищем для самых разных зверей. Благодаря поддержке неравнодушных людей клуб содержит лам, верблюдов, овец, енотов, медведицу, лошадей и других животных.
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353
60
"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков
В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади. В разгар пандемии он стал пристанищем для самых разных животных. Благодаря поддержке неравнодушных людей клуб содержит лам, верблюдов, овец, енотов, медведицу, лошадей и других животных.
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видео, видео
"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков
В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади.
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"Пермский ковчег": приют для "безработных" животных из цирков и зоопарков

16:56 14.06.2021 (обновлено: 20:18 14.06.2021)
 
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В конно-спортивном Юго-Камском клубе теперь содержатся не только лошади.
В разгар пандемии он стал пристанищем для самых разных зверей. Благодаря поддержке неравнодушных людей клуб содержит лам, верблюдов, овец, енотов, медведицу, лошадей и других животных.
 
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