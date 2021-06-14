https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html
Путин поделился планами сотрудничества по космосу с Китаем
Путин поделился планами сотрудничества по космосу с Китаем - РИА Новости, 14.06.2021
Путин поделился планами сотрудничества по космосу с Китаем
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:33
2021-06-14T16:33
2021-06-14T18:02
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем."Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим ... знаю, что он (глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - ред.) сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.Также во время интервью Путин добавил, что РФ заинтересована в сотрудничестве по данной сфере не только с США."Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса", - добавил президент.
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736957909.html
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nbc, роскосмос, дмитрий рогозин, россия, космос - риа наука, владимир путин, китай, сша
Путин поделился планами сотрудничества по космосу с Китаем
16:33 14.06.2021 (обновлено: 18:02 14.06.2021)
Путин заявил, что Россия будет сотрудничатсь по космосу не только с США, но и Китаем