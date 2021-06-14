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За сутки в России выписали 8312 человек, переболевших COVID-19
За сутки в России выписали 8312 человек, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
За сутки в России выписали 8312 человек, переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8312 человек после COVID-19, за все время - 4 809 647, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:10
2021-06-14T11:10
2021-06-14T11:10
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8312 человек после COVID-19, за все время - 4 809 647, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8312 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 809 647", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2815, Санкт-Петербурге - 959, Подмосковье - 898.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
За сутки в России выписали 8312 человек, переболевших COVID-19
За сутки в России выписали 8312 человек после COVID-19, сообщили в оперативном штабе