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В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2021
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:03
2021-06-14T11:03
2021-06-14T11:03
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6590, 2 Московская область - 1043, 3 Санкт-Петербург - 865", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 4.
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В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом