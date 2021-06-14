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В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2021

В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:03

2021-06-14T11:03

2021-06-14T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6590, 2 Московская область - 1043, 3 Санкт-Петербург - 865", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 4.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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