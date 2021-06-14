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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736925716.html
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2021
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:03
2021-06-14T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 6590, 2 Московская область - 1043, 3 Санкт-Петербург - 865", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 4.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом
11:03 14.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Москве выявили 6590 новых случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве - 6590, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 6590, 2 Московская область - 1043, 3 Санкт-Петербург - 865", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области - по 4.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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