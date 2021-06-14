https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736910432.html

Роспотребнадзор назвал главных переносчиков новых штаммов коронавируса

Роспотребнадзор назвал главных переносчиков новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021

Роспотребнадзор назвал главных переносчиков новых штаммов коронавируса

Молодежь легче переносит COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом является основным переносчиком инфекции, заявила РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T03:04

2021-06-14T03:04

2021-06-14T08:49

распространение коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Молодежь легче переносит COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом является основным переносчиком инфекции, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Пшеничная пояснила, что чаще всего симптомы при заражении новыми штаммами коронавируса напоминают сезонную ОРВИ, поэтому молодые люди не относятся к ним серьезно и продолжают вести привычный образ жизни.Ранее эксперт сообщила РИА Новости, что изменения в наборе основных симптомов коронавируса объясняются его мутациями. Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, — а также боль в суставах, потеря слуха.Боли в горле более характерны для сочетания аденовирусной инфекции и COVID-19. Кроме того, свой вклад в клиническую картину заболевания может вносить сезонная аллергия на пыльцу растений.

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736906671.html

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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество