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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736904324.html
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки - РИА Новости, 14.06.2021
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:37
2021-06-14T02:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
00:37 14.06.2021 (обновлено: 02:30 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после прививки - ред.). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест", - пояснили в ведомстве.

При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре.
Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V".
Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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