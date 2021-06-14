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Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки

Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки - РИА Новости, 14.06.2021

Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки

Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:37

2021-06-14T00:37

2021-06-14T02:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество