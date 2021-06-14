https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736904324.html
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки - РИА Новости, 14.06.2021
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:37
2021-06-14T00:37
2021-06-14T02:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2dbf4ca383e3a9d291b6337b1cd04000.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Привившийся от коронавируса может заболеть COVID-19, однако причиной этому будет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.При этом вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека, отметили в Роспотребнадзоре.Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_be1d8cb1e396bba87746c44316623db5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки
00:37 14.06.2021 (обновлено: 02:30 14.06.2021)
В Роспотребнадзоре допустили возможность заболевания COVID-19 после вакцины