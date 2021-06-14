https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html

В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021

В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:07

2021-06-14T00:07

2021-06-14T07:47

сергей собянин

александр беглов

москва

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санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.По предписанию главного санитарного врача Петербурга с четверга с двух часов ночи до шести утра временно запрещена работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос. Отменены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Также закрыты фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. При этом будет разрешена работа служб доставки.В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, за исключением напитков.Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.Кроме того, с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50 процентов. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать три тысячи человек.Отменяется в Петербурге и праздник для лучших выпускников "Бал медалистов".По последним данным, за сутки в Северной столице COVID-19 заболели 862 человека, общее число заразившихся за все время превысило 450 тысяч человек.В субботу новые ограничительные меры из-за коронавируса ввели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой. С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Кроме того, с 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.

https://ria.ru/20210613/shtraf-1736885733.html

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сергей собянин, александр беглов, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество