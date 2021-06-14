Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html
В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 14.06.2021
В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:07
2021-06-14T07:47
сергей собянин
александр беглов
москва
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573606498_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_bb510e9f8f7cff11d4934e012a874a6c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.По предписанию главного санитарного врача Петербурга с четверга с двух часов ночи до шести утра временно запрещена работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос. Отменены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Также закрыты фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. При этом будет разрешена работа служб доставки.В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, за исключением напитков.Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.Кроме того, с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50 процентов. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать три тысячи человек.Отменяется в Петербурге и праздник для лучших выпускников "Бал медалистов".По последним данным, за сутки в Северной столице COVID-19 заболели 862 человека, общее число заразившихся за все время превысило 450 тысяч человек.В субботу новые ограничительные меры из-за коронавируса ввели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой. С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Кроме того, с 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20210613/shtraf-1736885733.html
https://ria.ru/20210613/simptomy-1736876537.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573606498_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_035e7848bfc308ee0a7f8191eb7a27d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, александр беглов, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество
В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса
00:07 14.06.2021 (обновлено: 07:47 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. В Петербурге с 17 июня ужесточат ограничения из-за распространения коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
По предписанию главного санитарного врача Петербурга с четверга с двух часов ночи до шести утра временно запрещена работа ресторанов, за исключением обслуживания навынос. Отменены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общепита, в ресторанах и кафе закрыты детские комнаты. Также закрыты фуд-корты, кроме тех, что находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. При этом будет разрешена работа служб доставки.
Отдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 20:22Распространение коронавируса
Москвичей предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер в парках
В фан-зонах ЕВРО-2020 не будут предоставлять услуги общественного питания и продавать еду, за исключением напитков.
Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовали временно минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.
Кроме того, с 17 июня наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75 до 50 процентов. Максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, не может превышать три тысячи человек.
Отменяется в Петербурге и праздник для лучших выпускников "Бал медалистов".
По последним данным, за сутки в Северной столице COVID-19 заболели 862 человека, общее число заразившихся за все время превысило 450 тысяч человек.
В субботу новые ограничительные меры из-за коронавируса ввели в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил сложной эпидемиологической обстановкой. С 15 по 19 июня объявили нерабочие дни с сохранением зарплаты. Кроме того, с 13 по 20 июня приостановили работу зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы в этот период не могут проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23:00 до 6:00 (кроме выдачи заказов и доставки). В парках столицы нельзя использовать объекты городской инфраструктуры.
Сотрудница лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 18:27Распространение коронавируса
Эпидемиолог назвала причину изменения симптомов коронавируса
 
Распространение коронавирусаСергей СобянинАлександр БегловМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
05:06Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"
Лента новостейМолния