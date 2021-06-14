https://ria.ru/20210614/kitay-1736995878.html

В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса

В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса - РИА Новости, 14.06.2021

В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса

НАТО считает, что "активные действия" Китая представляют "системный вызов" для безопасности альянса, заявили лидеры блока по итогам саммита в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:47

2021-06-14T21:47

2021-06-14T21:47

россия

брюссель

нато

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО считает, что "активные действия" Китая представляют "системный вызов" для безопасности альянса, заявили лидеры блока по итогам саммита в Брюсселе."Объявленные амбиции Китая, его активные действия представляют системный вызов для международного порядка, основанного на правилах, в тех сферах, которые затрагивают безопасность альянса", - указывается в заявлении.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html

россия

брюссель

китай

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россия, брюссель, нато, китай, в мире