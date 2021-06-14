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В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса
В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса - РИА Новости, 14.06.2021
В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса
НАТО считает, что "активные действия" Китая представляют "системный вызов" для безопасности альянса, заявили лидеры блока по итогам саммита в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:47
2021-06-14T21:47
2021-06-14T21:47
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. НАТО считает, что "активные действия" Китая представляют "системный вызов" для безопасности альянса, заявили лидеры блока по итогам саммита в Брюсселе."Объявленные амбиции Китая, его активные действия представляют системный вызов для международного порядка, основанного на правилах, в тех сферах, которые затрагивают безопасность альянса", - указывается в заявлении.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html
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россия, брюссель, нато, китай, в мире
В НАТО назвали действия Китая системным вызовом безопасности альянса
НАТО считает "активные действия" Китая системный вызовом для безопасности альянса