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У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании - РИА Новости, 14.06.2021
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:31
2021-06-14T09:31
2021-06-14T09:35
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.
https://ria.ru/20190820/1557659032.html
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киргизия, в мире
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
09:31 14.06.2021 (обновлено: 09:35 14.06.2021)
У депутата парламента Киргизии Торобая Зулпукарова оказался фальшивый диплом об образовании
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости.
Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии
, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.
Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.
"Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им. Ж.Баласагына (Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына - ред.). Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение. В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им. Ж.Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ (Ошский госуниверситет - ред.), а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР", - уточнили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.