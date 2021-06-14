Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/kirgiziya-1736919206.html
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании - РИА Новости, 14.06.2021
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:31
2021-06-14T09:35
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585588821_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e284880ff9f098bcb50a340c4bf54ac8.jpg
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.
https://ria.ru/20190820/1557659032.html
https://ria.ru/20181120/1533159291.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585588821_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_dcb442902dfb15d225bb8ca5a930965e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киргизия, в мире
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
09:31 14.06.2021 (обновлено: 09:35 14.06.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСекции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке
Секции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк

У депутата парламента Киргизии Торобая Зулпукарова оказался фальшивый диплом об образовании

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования - РИА Новости, 1920, 20.08.2019
20 августа 2019, 10:02
Житель Башкирии сделал карьеру в ГИБДД по поддельному диплому агрария
Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.
"Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им. Ж.Баласагына (Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына - ред.). Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение. В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им. Ж.Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ (Ошский госуниверситет - ред.), а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР", - уточнили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2018
20 ноября 2018, 14:09
В волгоградской больнице год работал лжехирург
 
КиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
Лента новостейМолния