https://ria.ru/20210614/kirgiziya-1736919206.html

У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании

У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании - РИА Новости, 14.06.2021

У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании

Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T09:31

2021-06-14T09:31

2021-06-14T09:35

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.

https://ria.ru/20190820/1557659032.html

https://ria.ru/20181120/1533159291.html

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