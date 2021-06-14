https://ria.ru/20210614/khlopok-1736940596.html

В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа

В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа - РИА Новости, 14.06.2021

В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Коркино Челябинской области, пострадал мужчина, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:56

2021-06-14T13:56

2021-06-14T13:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коркино

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Коркино Челябинской области, пострадал мужчина, сообщил в понедельник пресс-центр ГУ МЧС России по региону."Сегодня поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на 4-м этаже в Коркино по улице 30 лет ВЛКСМ, 175. Погибших нет. Повреждения несущих конструкций нет. Пострадал 1 человек", - говорится в сообщении в понедельник.Мужчина получил термические ожоги, он госпитализирован, уточняется в сообщении.В пресс-центре добавили, что хлопком повреждена межкомнатная дверь.К ликвидации происшествия привлечено 43 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20210613/dtp-1736819808.html

коркино

челябинская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коркино, челябинская область, происшествия