https://ria.ru/20210614/khlopok-1736940596.html
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа - РИА Новости, 14.06.2021
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа
Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Коркино Челябинской области, пострадал мужчина, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:56
2021-06-14T13:56
2021-06-14T13:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коркино
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Коркино Челябинской области, пострадал мужчина, сообщил в понедельник пресс-центр ГУ МЧС России по региону."Сегодня поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на 4-м этаже в Коркино по улице 30 лет ВЛКСМ, 175. Погибших нет. Повреждения несущих конструкций нет. Пострадал 1 человек", - говорится в сообщении в понедельник.Мужчина получил термические ожоги, он госпитализирован, уточняется в сообщении.В пресс-центре добавили, что хлопком повреждена межкомнатная дверь.К ликвидации происшествия привлечено 43 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20210613/dtp-1736819808.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коркино, челябинская область, происшествия
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа
В квартире в Челябинской области произошел хлопок газа, есть пострадавший