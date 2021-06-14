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Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя
Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя
Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:07
2021-06-14T18:27
ryanair
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
в мире
роман протасевич
минск
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом, если бы ему предложили выйти на свободу, попросил бы госзащиту."Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное... Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учётом кучек радикалов (считающих его предателем за сотрудничество со следствием – ред.), может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии в понедельник.Он подчеркнул, что находится в СИЗО, где с ним "нормально обращаются". "У меня нет никаких жалоб или претензий", - подчеркнул Протасевич.Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.
https://ria.ru/20210614/stoykost-1736967900.html
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ryanair, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире, роман протасевич, минск
Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя
18:07 14.06.2021 (обновлено: 18:27 14.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом сейчас для себя

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом, если бы ему предложили выйти на свободу, попросил бы госзащиту.
"Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное... Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учётом кучек радикалов (считающих его предателем за сотрудничество со следствием – ред.), может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии в понедельник.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Он подчеркнул, что находится в СИЗО, где с ним "нормально обращаются". "У меня нет никаких жалоб или претензий", - подчеркнул Протасевич.
Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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RyanairМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсВ миреРоман ПротасевичМинск
 
 
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