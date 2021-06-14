https://ria.ru/20210614/kgb-1736974121.html

Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя

Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя

Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T18:07

2021-06-14T18:07

2021-06-14T18:27

ryanair

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

в мире

роман протасевич

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736958660_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_486b1718199c016160e76ea7b18a05fc.jpg

МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом, если бы ему предложили выйти на свободу, попросил бы госзащиту."Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное... Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учётом кучек радикалов (считающих его предателем за сотрудничество со следствием – ред.), может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии в понедельник.Он подчеркнул, что находится в СИЗО, где с ним "нормально обращаются". "У меня нет никаких жалоб или претензий", - подчеркнул Протасевич.Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.

https://ria.ru/20210614/stoykost-1736967900.html

https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html

белоруссия

вильнюс

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, в мире, роман протасевич, минск