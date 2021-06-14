Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом для себя
18:07 14.06.2021 (обновлено: 18:27 14.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протасевич назвал СИЗО КГБ наиболее безопасным местом сейчас для себя
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что считает сейчас для себя СИЗО наиболее безопасным местом, если бы ему предложили выйти на свободу, попросил бы госзащиту.
"Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное... Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учётом кучек радикалов (считающих его предателем за сотрудничество со следствием – ред.), может быть все, что угодно. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии в понедельник.
Он подчеркнул, что находится в СИЗО, где с ним "нормально обращаются". "У меня нет никаких жалоб или претензий", - подчеркнул Протасевич.
Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.