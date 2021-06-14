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Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе
Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе - РИА Новости, 14.06.2021
Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе
Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:26
2021-06-14T18:26
глобальное потепление
климат
наука
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и шведские ученые в результате недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Earth System Dynamics.Авторы работы с помощью компьютера воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино — безвозвратному изменению природных условий. Отмечается, что для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ключевыми моментами в этом процессе будут таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии: они приведут к остыванию теплых течений в Атлантике, что вызовет снижение количества осадков в тропическом поясе, в результате чего леса Амазонии станут саванной. Ученые предупредили, что такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах. Чтобы избежать негативных последствий, авторы исследования призвали сокращать выбросы парниковых газов. Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии. В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
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глобальное потепление, климат, наука, в мире
Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе
18:26 14.06.2021
 
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Fotolia / Elenarts

Ученые назвали потепление на два градуса достаточным для неизбежной катастрофы

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и шведские ученые в результате недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Earth System Dynamics.
"Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения", — подчеркнула соавтор публикации Рикарда Винкельманн.
Авторы работы с помощью компьютера воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино — безвозвратному изменению природных условий. Отмечается, что для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Ключевыми моментами в этом процессе будут таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии: они приведут к остыванию теплых течений в Атлантике, что вызовет снижение количества осадков в тропическом поясе, в результате чего леса Амазонии станут саванной. Ученые предупредили, что такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах.
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Чтобы избежать негативных последствий, авторы исследования призвали сокращать выбросы парниковых газов.
Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.
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