https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html

Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе

Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе - РИА Новости, 14.06.2021

Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе

Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T18:26

2021-06-14T18:26

2021-06-14T18:26

глобальное потепление

климат

наука

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и шведские ученые в результате недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Earth System Dynamics.Авторы работы с помощью компьютера воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино — безвозвратному изменению природных условий. Отмечается, что для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ключевыми моментами в этом процессе будут таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии: они приведут к остыванию теплых течений в Атлантике, что вызовет снижение количества осадков в тропическом поясе, в результате чего леса Амазонии станут саванной. Ученые предупредили, что такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах. Чтобы избежать негативных последствий, авторы исследования призвали сокращать выбросы парниковых газов. Ученые регулярно выступают с предупреждениями об опасности глобального потепления. Для сдерживания процесса в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии. В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальное потепление, климат, наука, в мире