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Ключевые цитаты Путина из интервью перед саммитом с Байденом
Ключевые цитаты Путина из интервью перед саммитом с Байденом - РИА Новости, 14.06.2021
Ключевые цитаты Путина из интервью перед саммитом с Байденом
Владимир Путин перед саммитом с президентом США Джо Байденом дал обширное интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Ключевые заявления... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:14
2021-06-14T19:52
россия
ryanair
нато
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин перед саммитом с президентом США Джо Байденом дал обширное интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости. О НАТООб отношениях с СШАО непредсказуемости СШАО голословных обвиненияхО законе об иностранных агентахО тюремном заключении НавальногоО самолете Ryanair в МинскеО переброске войскО КитаеО сотрудничестве в космосеО поддержке СирииО своей задаче
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россия, ryanair, нато, джо байден, владимир путин

Ключевые цитаты Путина из интервью перед саммитом с Байденом

18:14 14.06.2021 (обновлено: 19:52 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин перед саммитом с президентом США Джо Байденом дал обширное интервью журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О НАТО

"Я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень — так, аккуратно, скажем".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

Зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединенных Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

Об отношениях с США

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жесткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О непредсказуемости США

"Самая главная ценность в международных отношениях — это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость? Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг — бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость?"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О голословных обвинениях

"Российско-американские отношения приносились в жертву все время острой внутриполитической борьбе в самих США. Мы это видим, мы хорошо знаем, нас в чем только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, — тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О законе об иностранных агентах

"Когда я говорю об этих законах, о невмешательстве или попытках вмешательства, что я имею в виду применительно к России? Многие структуры так называемого гражданского общества… Почему говорю "так называемого"? Они финансируются из-за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом, и когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы, и они мягче, чем ваши".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О тюремном заключении Навального

"Люди, о которых вы упомянули, — да, они осуждены за нарушение режима. Люди, которые осуждены были условно. Дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона. В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Таких вот, я вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона. Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин
Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего. Есть далеко, наверное, не в самом лучшем состоянии находящиеся лечебные заведения в местах лишения свободы, в учреждениях подобного рода. Они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О самолете Ryanair в Минске

Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса. <...> Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О переброске войск

Мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили. А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. Сорок тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О Китае

"У нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнерства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причем по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединенных Штатах".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О сотрудничестве в космосе

"Международная космическая станция в силу технических причин постепенно заканчивает свой ресурс, и, может быть, в этом плане у "Роскосмоса" и нет планов продолжения работы. Но, насколько я слышал от американских партнеров, они тоже смотрят на будущее сотрудничество вот по этому направлению как-то по-своему. Но в целом сотрудничество с Соединенными Штатами в космосе, мне кажется, является хорошим примером, где мы, несмотря ни на какие проблемы политических отношений за последние годы, сумели сохранить партнерство и с обеих сторон дорожим им".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О поддержке Сирии

"Наши партнеры на Западе, на совокупном Западе — и Штаты, и европейцы, — говорят, что Асаду помощь оказывать не будем. Но при чем здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин

О своей задаче

"Если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы, а долгов было 120 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить. Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Владимир Путин
 
РоссияRyanairНАТОДжо БайденВладимир Путин
 
 
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