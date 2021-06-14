https://ria.ru/20210614/gretsiya-1737001341.html

Пожилым грекам порекомендовали прививаться AstraZeneca

Пожилым грекам порекомендовали прививаться AstraZeneca - РИА Новости, 14.06.2021

Пожилым грекам порекомендовали прививаться AstraZeneca

Национальной комитет по вакцинации в Греции рекомендует вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет, для которых польза явно превышает... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T23:17

2021-06-14T23:17

2021-06-14T23:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

johnson & johnson

германия

греция

вакцинация

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АФИНЫ, 14 июн – РИА Новости. Национальной комитет по вакцинации в Греции рекомендует вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca людям старше 60 лет, для которых польза явно превышает риск тромбоза, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду на брифинге в минздраве.Она сказала, что это обновленная информация о возрасте, в котором рекомендуется вакцинация от COVID-19 вакциной AstraZeneca. По словам Теодориду, в последнее время в Греции наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев заражения, это благоприятный факт, в котором решающую роль сыграла вакцинация."Два месяца назад Национальный комитет по вакцинации провел сравнительную оценку риска заболевания Covid и очень редкого побочного эффекта тромбоцитопении, который наблюдался при применении вакцины AstraZeneca. Циркуляция вируса тогда была умеренно высокой, а риск серьезного заболевания и смерти от Covid был значительно выше, чем риск тромбоцитопении у лиц старше 30 лет. В апреле 2021 года было зафиксировано 105 смертей в неделю, в апреле 2021 года и в мае 77 смертей среди людей в возрасте 30-59 лет. На нынешнем этапе, когда распространение вируса находится на уровне от умеренного до низкого с устойчивой тенденцией к дальнейшему снижению, Национальный комитет по вакцинации рекомендует вакцинацию AstraZeneca первой дозой людям старше 60 лет, для которых польза явно превышает риск тромбоза", - сказала Теодориду.По ее словам, остается рекомендация по второй дозе для людей, которые были вакцинированы первой дозой вакцины AstraZeneca, поскольку риск этого редкого побочного эффекта при второй дозе крайне редок - он составляет всего 1,3 случая на 1 миллион доз вакцины. "Исключаются только те люди, у кого были серьезные побочные эффекты, в основном тромбозы или определенные специфические медицинские проблемы, по которым лечащий врач может обратиться в компетентный комитет с просьбой одобрить другую вакцину для второй дозы", - заявила Теодориду.Комиссия отмечает, что рекомендации могут постоянно обновляться на основе последних данных, добавила она. Теодориду заявила также, что ни одна из вакцин не привела к снижению репродуктивной способности и не увеличила частоту выкидышей. По ее словам, международные научные организации рекомендуют вакцины с использованием технологии мРНК.Генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус привел данные по использованию вакцин на понедельник. "Из общего числа 6 858 907 прививок вакциной Pfizer сделаны 4 943 682 прививок, вакциной AstraZeneca - 1 067 533 прививок, вакциной Moderna - 685 416 и вакциной Johnson & Johnson - 162 276 прививок", - сказал Фемистоклеус. В связи с решением по возрастному ограничению для вакцины AstraZeneca он отметил, что решение комиссии опирается в основном на данные об эпидемической ситуации. "Когда у нас низкая вирусная нагрузка, возрастные ограничения меняются", - сказал он.По его словам, эта тактика применяется и в других странах ЕС, например, в Германии, где вакцина AstraZeneca используется для лиц с 18 лет, но рекомендация относится к другому возрасту. Фемистоклеус подчеркнул, что возрастное ограничение - это рекомендация, а не запрет. "То есть если гражданин по причине высокой вирусной нагрузки там, где он работает, или по любой другой причине желает получить вакцину AstraZeneca, это разрешено", - пояснил он.Теодориду отметила, что у AstraZeneca есть большее количество серьезных случаев тромбозов по сравнению с другими вакцинами. Председатель комитета по вакцинации сказала, что у нее нет мнения о причинах смерти 40-летнего мужчины на следующий день после прививки AstraZeneca. ЧП произошло неделю назад. По сообщениям греческих СМИ, 40-летний стилист Насос Катрис скончался на следующий день после прививки AstraZeneca. "Сегодня я разговаривала с представителем национального комитета по лекарственным средствам, он мне ни о каком происшествии не сообщал. Следовательно, оно на стадии расследования. Если что-то будет, мы вам сообщим", - добавила Теодориду.

https://ria.ru/20210611/astrazeneca-1736571330.html

https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html

https://ria.ru/20210527/privivka-1734505622.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , johnson & johnson, германия, греция, вакцинация