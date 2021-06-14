https://ria.ru/20210614/filippiny-1736953019.html
Президент Филиппин отложил отмену военного договора с США
Президент Филиппин отложил отмену военного договора с США - РИА Новости, 14.06.2021
Президент Филиппин отложил отмену военного договора с США
Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз продлил действие соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны (Visiting... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:37
2021-06-14T15:37
2021-06-14T15:37
родриго дутерте
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в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз продлил действие соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны (Visiting Forces Agreement, VFA), заявил глава филиппинского МИД Теодоро Локсин.Власти Филиппин уведомили США о прекращении действия VFA в феврале 2020 года. В июне и ноябре того же года года Филиппины приостанавливали вступление в силу этого решения на шесть месяцев."Секретарь (глава МИД) Локсин объявляет о решении президента Дутерте заморозить аннулирование VFA еще на шесть месяцев", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter министра.VFA вступил в силу в 1999 году и предоставил правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.
https://ria.ru/20200212/1564574834.html
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родриго дутерте, сша, филиппины, в мире
Президент Филиппин отложил отмену военного договора с США
Родриго Дутерте продлил действие соглашения о размещении американских войск на Филиппинах