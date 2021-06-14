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Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе" - РИА Новости, 14.06.2021
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:09
2021-06-14T21:09
россия
анджей дуда
нато
джо байден
дмитрий песков
польша
вашингтон (город)
украина
в мире
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ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе"."Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге", - заявил Дуда журналистам после саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.По его словам, на встрече очень много говорилось о потенциальных угрозах. "Могу сказать, что это звучало в абсолютном большинстве выступлений, в том числе в выступлениях президента Джо Байдена, что, к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России, и что это сегодня один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы", - заявил польский президент.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html
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россия, анджей дуда, нато, джо байден, дмитрий песков, польша, вашингтон (город), украина, в мире
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
21:09 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о "российской угрозе"

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе".
"Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге", - заявил Дуда журналистам после саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.
По его словам, на встрече очень много говорилось о потенциальных угрозах. "Могу сказать, что это звучало в абсолютном большинстве выступлений, в том числе в выступлениях президента Джо Байдена, что, к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России, и что это сегодня один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы", - заявил польский президент.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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РоссияАнджей ДудаНАТОДжо БайденДмитрий ПесковПольшаВашингтон (город)УкраинаВ мире
 
 
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