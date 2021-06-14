https://ria.ru/20210614/duda-1736993081.html

Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"

Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе" - РИА Новости, 14.06.2021

Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"

Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:09

2021-06-14T21:09

2021-06-14T21:09

россия

анджей дуда

нато

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дмитрий песков

польша

вашингтон (город)

украина

в мире

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ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе"."Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге", - заявил Дуда журналистам после саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.По его словам, на встрече очень много говорилось о потенциальных угрозах. "Могу сказать, что это звучало в абсолютном большинстве выступлений, в том числе в выступлениях президента Джо Байдена, что, к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России, и что это сегодня один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы", - заявил польский президент.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html

россия

польша

вашингтон (город)

украина

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россия, анджей дуда, нато, джо байден, дмитрий песков, польша, вашингтон (город), украина, в мире