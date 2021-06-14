https://ria.ru/20210614/duda-1736993081.html
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе" - РИА Новости, 14.06.2021
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:09
2021-06-14T21:09
2021-06-14T21:09
россия
анджей дуда
нато
джо байден
дмитрий песков
польша
вашингтон (город)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
ВАРШАВА, 14 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в понедельник в Брюсселе много говорили о "российской угрозе"."Саммит очень хороший, по моей оценке. Прежде всего, глядя с нашей польской точки зрения, много говорилось о делах, который нас непосредственно касаются, а именно – безопасность на восточном фланге", - заявил Дуда журналистам после саммита НАТО в Брюсселе в понедельник.По его словам, на встрече очень много говорилось о потенциальных угрозах. "Могу сказать, что это звучало в абсолютном большинстве выступлений, в том числе в выступлениях президента Джо Байдена, что, к сожалению, все время есть абсолютно актуальная угроза со стороны России, и что это сегодня один из самых больших геополитических вызовов, касающихся нашей части Европы", - заявил польский президент.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и у восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html
россия
польша
вашингтон (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анджей дуда, нато, джо байден, дмитрий песков, польша, вашингтон (город), украина, в мире
Дуда доволен, что на саммите НАТО много говорили о "российской угрозе"
Дуда доволен тем, что на саммите НАТО в Брюсселе много говорили о "российской угрозе"