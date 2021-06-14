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Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 14.06.2021
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:16
2021-06-14T10:16
2021-06-14T10:16
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 июн - РИА Новости. Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, поздно вечером в воскресенье в Волжском 16-летний парень на ВАЗ-2109 при повороте не уступил дорогу Skoda Octavia."В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia", - говорится в сообщении ведомства.
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волгоградская область
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волгоградская область, волжский, происшествия
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
В Волжском подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой автомобиль, пострадали четыре человека