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Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 14.06.2021
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:16
2021-06-14T10:16
волгоградская область
волжский
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 июн - РИА Новости. Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, поздно вечером в воскресенье в Волжском 16-летний парень на ВАЗ-2109 при повороте не уступил дорогу Skoda Octavia."В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia", - говорится в сообщении ведомства.
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волгоградская область, волжский, происшествия
Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области
10:16 14.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Волжском подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой автомобиль, пострадали четыре человека

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 14 июн - РИА Новости. Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, поздно вечером в воскресенье в Волжском 16-летний парень на ВАЗ-2109 при повороте не уступил дорогу Skoda Octavia.
"В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia", - говорится в сообщении ведомства.
На месте ДТП в Донецке Ростовской области, где 14-летний мотоциклист наехал на четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
 
 
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