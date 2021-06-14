https://ria.ru/20210614/dtp-1736921480.html

Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области

Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 14.06.2021

Подросток на "девятке" устроил ДТП в Волгоградской области

Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:16

2021-06-14T10:16

2021-06-14T10:16

волгоградская область

волжский

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 июн - РИА Новости. Подросток на ВАЗ-2109 врезался в другой легковой автомобиль в Волжском, в результате ДТП четыре человека пострадали, в том числе сам водитель и 13-летняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, поздно вечером в воскресенье в Волжском 16-летний парень на ВАЗ-2109 при повороте не уступил дорогу Skoda Octavia."В результате ДТП травмы получили водитель и 13-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля Skoda Octavia", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html

волгоградская область

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волжский, происшествия