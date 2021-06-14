https://ria.ru/20210614/deti-1736996356.html

На Кубани ищут двоих упавших в реку детей

На Кубани ищут двоих упавших в реку детей - РИА Новости, 14.06.2021

На Кубани ищут двоих упавших в реку детей

Спасатели на Кубани ищут двоих детей, которые вечером в воскресенье упали в реку Пшеху в Апшеронске, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:00

2021-06-14T22:00

2021-06-14T22:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

апшеронский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 июн – РИА Новости. Спасатели на Кубани ищут двоих детей, которые вечером в воскресенье упали в реку Пшеху в Апшеронске, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю."Тринадцатого июня в 19.46 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС Апшеронского района поступило сообщение о том, что на территории города Апшеронск в реку Пшеха упали двое несовершеннолетних детей, организованы поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.Детей ищут 76 человек с помощью 12 единиц техники, девять водолазов, используются беспилотник и кинологический расчёт."По состоянию на 16:00 обследовано 25 километров береговой линии за сегодняшний день. По 12,5 километра каждого берега", - добавляет ведомство.Отмечается, что всего с начала года в регионе на воде погибло 27 человек из них двое детей, все случаи гибели произошли на необорудованных местах для купания.

https://ria.ru/20210601/adygeya-1735169587.html

https://ria.ru/20210608/kuzbass-1736170011.html

россия

апшеронский район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апшеронский район, краснодарский край, происшествия