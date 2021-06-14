https://ria.ru/20210614/deripaska-1736913166.html

Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него

Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него - РИА Новости, 14.06.2021

Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него

Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, требовавшего отменить введенные против него санкции. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T07:04

2021-06-14T07:04

2021-06-14T08:47

министерство финансов сша

русал

россия

олег дерипаска

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экономика

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, требовавшего отменить введенные против него санкции.Судья федерального окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.Мехта последовательно отверг аргументы адвокатов предпринимателя, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, американским компаниям запрещено вести с ними бизнес. Однако 27 января 2019 года минфин вывел из-под действия ограничительных мер "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.В марте 2019 года он подал против казначейства иск в федеральный суд Вашингтона. Истец заявил, что из-за ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Бизнесмен также обвинил Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в незаконном преследовании и превышении полномочий. Суд с этим не согласился.Кроме того, отвергнуты заявления адвокатов Дерипаски, которые утверждали о нарушении его прав на должное рассмотрение дела из-за отказа предоставить детальное обоснование причин введения санкций. Судья счел, что процедурные права бизнесмена не нарушили. Кроме того, истец возражал против того, что его включили в "список олигархов", который казначейство предоставило конгрессу, но и это возражение суд отверг, заключив, что этот список сам по себе не является санкционным.В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме перечислены шесть оснований для введения санкций, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. Среди прочего минфин США утверждает, что бизнесмен в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".Дерипаска в беседе с РИА Новости назвал обвинения минфина США "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.

https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735668872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, русал, россия, олег дерипаска, сша, экономика