Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
07:04 14.06.2021 (обновлено: 08:47 14.06.2021)
Суд в США отказал Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него санкции
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США отклонил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, требовавшего отменить введенные против него санкции.
Судья федерального окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.
Мехта последовательно отверг аргументы адвокатов предпринимателя, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы его фигурантов в стране блокируются, американским компаниям запрещено вести с ними бизнес. Однако 27 января 2019 года минфин вывел из-под действия ограничительных мер "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
В марте 2019 года он подал против казначейства иск в федеральный суд Вашингтона. Истец заявил, что из-за ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Бизнесмен также обвинил Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в незаконном преследовании и превышении полномочий. Суд с этим не согласился.
Кроме того, отвергнуты заявления адвокатов Дерипаски, которые утверждали о нарушении его прав на должное рассмотрение дела из-за отказа предоставить детальное обоснование причин введения санкций. Судья счел, что процедурные права бизнесмена не нарушили. Кроме того, истец возражал против того, что его включили в "список олигархов", который казначейство предоставило конгрессу, но и это возражение суд отверг, заключив, что этот список сам по себе не является санкционным.
В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме перечислены шесть оснований для введения санкций, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. Среди прочего минфин США утверждает, что бизнесмен в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
Дерипаска в беседе с РИА Новости назвал обвинения минфина США "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.