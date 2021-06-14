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Джо Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США
Джо Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США - РИА Новости, 14.06.2021
Джо Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США
Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления официального Вашингтона. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:10
2021-06-14T03:18
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления официального Вашингтона."Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним", - добавил американский лидер.Президент США причислил Путина к "автократам", у которых "есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом". Потому, по мнению Байдена, нет никакой гарантии, что можно изменить поведение такого политика или его страны.Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву."Нет заблуждений"Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине."Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса", - написал Пушков в своем Telegram.США не ищут конфликтаРанее Байден также заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.Президент выразил мнение, что Россия и США могли бы работать вместе в области "стратегических доктрин" и других сфер, например, климата.В то же время телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что Соединенные Штаты на встрече Путина и Байдена намерены передать российскому лидеру "жесткий сигнал".По утверждению собеседника телеканала, Байден намерен продемонстрировать подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений, о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший президент США Дональд Трамп.Женевская встречаПереговоры между Байденом и Путиным намечены на 16 июня и состоятся в вилле Ла Гранж Женеве. Они станут первой встречей двух президентов после вступления Байдена в должность.После переговоров лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции.Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.Глава государства отметил, что перед встречами на высшем уровне их участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210612/politika-1736680014.html
https://ria.ru/20210614/bayden-1736907906.html
https://ria.ru/20210613/vstrecha-1736896242.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Джо Байден объяснил, почему Путин устойчив к давлению США
02:10 14.06.2021 (обновлено: 03:18 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Джо Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден ответил на вопрос, почему российский лидер Владимир Путин не меняет позицию из-за давления официального Вашингтона.
"Он Владимир Путин", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Британии.
"Не буду вдаваться в это, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним", - добавил американский лидер.
Президент США причислил Путина к "автократам", у которых "есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом". Потому, по мнению Байдена, нет никакой гарантии, что можно изменить поведение такого политика или его страны.
Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву.

"Нет заблуждений"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
"Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса", - написал Пушков в своем Telegram.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 08:00
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США не ищут конфликта

Ранее Байден также заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.
Президент выразил мнение, что Россия и США могли бы работать вместе в области "стратегических доктрин" и других сфер, например, климата.
В то же время телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что Соединенные Штаты на встрече Путина и Байдена намерены передать российскому лидеру "жесткий сигнал".
По утверждению собеседника телеканала, Байден намерен продемонстрировать подход, в корне отличающийся от "дружеских отношений, о которых заявлял после первой встречи с Путиным бывший президент США Дональд Трамп.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Байден обсудит встречу с Путиным с лидерами НАТО за закрытыми дверями

Женевская встреча

Переговоры между Байденом и Путиным намечены на 16 июня и состоятся в вилле Ла Гранж Женеве. Они станут первой встречей двух президентов после вступления Байдена в должность.
После переговоров лидеры двух стран проведут отдельные пресс-конференции.
Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что им необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
Глава государства отметил, что перед встречами на высшем уровне их участники стараются снизить негативную риторику, чтобы создать благоприятную обстановку для работы.
В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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