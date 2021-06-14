https://ria.ru/20210614/bryussel-1736914243.html

Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя

Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя - РИА Новости, 14.06.2021

Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя

Открывающийся в понедельник в Брюсселе саммит стран НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Джо Байден, доставит немало неудобств РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T07:31

2021-06-14T07:31

2021-06-14T07:31

брюссель

нато

джо байден

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Открывающийся в понедельник в Брюсселе саммит стран НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Джо Байден, доставит немало неудобств столичным жителям: перекрытые дороги и туннели, колючая проволока в центре бельгийской столицы, запрещенные парковки, блокированный прокат электрических самокатов и другие неприятные ограничения. Власти рекомендовали не использовать личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, что совершенно не обрадовало свободолюбивых брюссельцев.Больше всего внимания, конечно, будет уделено безопасности и комфорту американского президента Байдена, который прилетел в бельгийскую столицу в воскресенье вечером в сопровождении огромной делегации, включающей порядка 700 человек. Он разместился в посольстве США в центре Брюсселя, из-за чего полиция заранее перекрыла весь прилегающий к дипмиссии квартал.Особенно же не повезло тем, кто живет в домах, мимо которых будет проезжать в дни визита кортеж американского лидера: жителям не только нельзя выносить на улицу мусор, но их также предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета в момент проезда кортежа Байдена, кроме того все припаркованные у обочин автомашины и другие средства транспорта будут немедленно эвакуировать.А президент США планирует в рамках двухдневного визита в Брюссель не только принять участие в саммите НАТО, но и навестить короля бельгийцев Филиппа, провести переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, встретиться с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а значит, передвигаться по городу Байден будет очень активно. При этом маршрут американского лидера держится в строжайшей тайне, что вынудило полицию рекомендовать автомобилистам совсем отказаться от автомашин и пересесть на общественный транспорт – гарантировать свободный проезд по городу в эти дни власти просто не могут.МВД Бельгии даже пришлось обратиться в министерство обороны, которое выделило несколько сотен военных для поддержания безопасности высоких гостей.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

https://ria.ru/20210613/nato-1736896868.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736910158.html

https://ria.ru/20210614/vstrecha-1736910004.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, нато, джо байден, в мире