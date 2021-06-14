Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Открывающийся в понедельник в Брюсселе саммит стран НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Джо Байден, доставит немало неудобств столичным жителям: перекрытые дороги и туннели, колючая проволока в центре бельгийской столицы, запрещенные парковки, блокированный прокат электрических самокатов и другие неприятные ограничения. Власти рекомендовали не использовать личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, что совершенно не обрадовало свободолюбивых брюссельцев.
Больше всего внимания, конечно, будет уделено безопасности и комфорту американского президента Байдена, который прилетел в бельгийскую столицу в воскресенье вечером в сопровождении огромной делегации, включающей порядка 700 человек. Он разместился в посольстве США в центре Брюсселя, из-за чего полиция заранее перекрыла весь прилегающий к дипмиссии квартал.
Особенно же не повезло тем, кто живет в домах, мимо которых будет проезжать в дни визита кортеж американского лидера: жителям не только нельзя выносить на улицу мусор, но их также предупредили о возможном отключении мобильной связи и интернета в момент проезда кортежа Байдена, кроме того все припаркованные у обочин автомашины и другие средства транспорта будут немедленно эвакуировать.
А президент США планирует в рамках двухдневного визита в Брюссель не только принять участие в саммите НАТО, но и навестить короля бельгийцев Филиппа, провести переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, встретиться с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а значит, передвигаться по городу Байден будет очень активно. При этом маршрут американского лидера держится в строжайшей тайне, что вынудило полицию рекомендовать автомобилистам совсем отказаться от автомашин и пересесть на общественный транспорт – гарантировать свободный проезд по городу в эти дни власти просто не могут.
"Ряд автомобильных дорог, тоннелей Брюсселя в ближайшие дни будут закрыты для движения. Мы рекомендуем населению избегать поездок в эти районы на машинах, использовать общественный транспорт", - говорится в сообщении брюссельской полиции.
МВД Бельгии даже пришлось обратиться в министерство обороны, которое выделило несколько сотен военных для поддержания безопасности высоких гостей.