https://ria.ru/20210614/blinken-1736997769.html
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США - РИА Новости, 14.06.2021
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что отношениях двух стран находятся в низшей точке из-за действий Москвы. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:16
2021-06-14T22:16
2021-06-14T22:16
россия
энтони блинкен
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владимир путин
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что отношениях двух стран находятся в низшей точке из-за действий Москвы."С нашей точки зрения совершенно ясно, безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает - это ответственность (за деградацию отношений - ред.)", - заявил Блинкен в интервью MSNBC,Блинкен согласился с оценкой, что отношения РФ и США находятся на низшей точке. "Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание", - сказал он.Он подчеркнул, что для президента США Джо Байдена цель встречи с лидером РФ Владимиром Путиным - сказать, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. США к таким готовы и "предпочли бы их", сказал Блинкен, они были бы в интересах двух стран и всего мира. Но если РФ продолжит "безрассудные и агрессивные действия" в отношении Штатов или союзников, добавил госсекретарь, США "ответят решительно".
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россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
Блинкен заявил, что отношениях России и США находятся в низшей точке из-за действий Москвы