Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/blinken-1736997769.html
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США - РИА Новости, 14.06.2021
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что отношениях двух стран находятся в низшей точке из-за действий Москвы. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:16
2021-06-14T22:16
россия
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279048_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8f0fe51a3f20bf3aac22d45640fd8a5d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что отношениях двух стран находятся в низшей точке из-за действий Москвы."С нашей точки зрения совершенно ясно, безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает - это ответственность (за деградацию отношений - ред.)", - заявил Блинкен в интервью MSNBC,Блинкен согласился с оценкой, что отношения РФ и США находятся на низшей точке. "Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание", - сказал он.Он подчеркнул, что для президента США Джо Байдена цель встречи с лидером РФ Владимиром Путиным - сказать, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. США к таким готовы и "предпочли бы их", сказал Блинкен, они были бы в интересах двух стран и всего мира. Но если РФ продолжит "безрассудные и агрессивные действия" в отношении Штатов или союзников, добавил госсекретарь, США "ответят решительно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/blinken-1736870075.html
https://ria.ru/20210614/blinken-1736995753.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731279048_0:0:1953:1465_1920x0_80_0_0_26d228ad325868cc2002843f8c320034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
Блинкен обвинил Россию в "деградации отношений" с США
22:16 14.06.2021
 
© AP Photo / Efrem Lukatsky, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky, Pool

Блинкен заявил, что отношениях России и США находятся в низшей точке из-за действий Москвы

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что отношениях двух стран находятся в низшей точке из-за действий Москвы.
"С нашей точки зрения совершенно ясно, безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает - это ответственность (за деградацию отношений - ред.)", - заявил Блинкен в интервью MSNBC,
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 17:27В мире
Блинкен назвал еще одну тему, волнующую Байдена перед встречей с Путиным
Блинкен согласился с оценкой, что отношения РФ и США находятся на низшей точке. "Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание", - сказал он.
Он подчеркнул, что для президента США Джо Байдена цель встречи с лидером РФ Владимиром Путиным - сказать, что Вашингтон хочет более стабильных предсказуемых отношений. США к таким готовы и "предпочли бы их", сказал Блинкен, они были бы в интересах двух стран и всего мира. Но если РФ продолжит "безрассудные и агрессивные действия" в отношении Штатов или союзников, добавил госсекретарь, США "ответят решительно".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 21:45
Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России
 
РоссияЭнтони БлинкенДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:19В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Лента новостейМолния