https://ria.ru/20210614/blinken-1736995753.html

Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России

Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России - РИА Новости, 14.06.2021

Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится РФ. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:45

2021-06-14T21:45

2021-06-14T21:57

россия

энтони блинкен

g7

нато

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится РФ.Как заявил Блинкен в интервью MSNBC, встреча Джо Байдена и Владимира Путина "не проходит в вакууме". Американский лидер участвовал в саммите G7 и НАТО, подчеркнул Блинкен. "Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю", - сказал глава американской дипломатии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/blinken-1736870075.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, g7, нато, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире