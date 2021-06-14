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Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России
Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России - РИА Новости, 14.06.2021
Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России
Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится РФ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:45
2021-06-14T21:57
россия
энтони блинкен
g7
нато
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится РФ.Как заявил Блинкен в интервью MSNBC, встреча Джо Байдена и Владимира Путина "не проходит в вакууме". Американский лидер участвовал в саммите G7 и НАТО, подчеркнул Блинкен. "Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю", - сказал глава американской дипломатии.
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россия, энтони блинкен, g7, нато, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Блинкен рассказал об "источнике силы", который не нравится России
21:45 14.06.2021 (обновлено: 21:57 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Блинкен заявил, что саммиты G7 и НАТО являются источником силы США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита США и России заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится РФ.
Как заявил Блинкен в интервью MSNBC, встреча Джо Байдена и Владимира Путина "не проходит в вакууме". Американский лидер участвовал в саммите G7 и НАТО, подчеркнул Блинкен. "Эти демократически альянсы для нас невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю", - сказал глава американской дипломатии.
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РоссияЭнтони БлинкенG7НАТОДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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