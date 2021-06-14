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Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля
Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля - РИА Новости, 14.06.2021
Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьера Израиля, он отметил, что конструктивное сотрудничество отвечает... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:09
2021-06-14T11:14
нафтали беннет
владимир путин
израиль
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьера Израиля, он отметил, что конструктивное сотрудничество отвечает коренным интересам народов двух стран."Уважаемый господин Беннет, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.Президент отметил, что отношения стран носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает, что деятельность нового премьера будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям."Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - добавил Путин.Он пожелал премьер-министру новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
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нафтали беннет, владимир путин, израиль, политика
Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьера Израиля
11:09 14.06.2021 (обновлено: 11:14 14.06.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun

Путин поздравил Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьера Израиля, он отметил, что конструктивное сотрудничество отвечает коренным интересам народов двух стран.
"Уважаемый господин Беннет, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что отношения стран носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает, что деятельность нового премьера будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - добавил Путин.
Он пожелал премьер-министру новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 23:56
Биография Нафтали Беннета
 
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