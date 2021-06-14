https://ria.ru/20210614/bayden-1737002668.html

Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине

Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине - РИА Новости, 15.06.2021

Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине

Президент США Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о президенте России Владимире Путине, он отвечал честно, но не думает,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T23:45

2021-06-14T23:45

2021-06-15T02:37

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о президенте России Владимире Путине, он отвечал честно, но не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу".Когда главу Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попросили прокомментировать реакцию Путина на свой утвердительный ответ, считает ли он его "убийцей", тот замялся и стал отвечать с паузами. Российский президент в марте в ответ пожелал Байдену здоровья.Журналист напомнил также, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании президента США. "Я, правда, тоже смеюсь", - ответил Байден, изобразив смех. "Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу", - добавил он.Президент США также выразил надежду, что президент России поймет, что "в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны".Ранее Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского коллеги Джо Байдена не удивило его, поскольку за время работы на своем посту он привык подвергаться атакам.Саммит лидеров России и США пройдет 16 июня в Женеве.Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, утвердительно ответив на вопрос телеинтервьюера, считает он ли Путина "убийцей". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Путин пригласил его на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе, который в итоге пройдет 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999099.html

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999617.html

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россия, nbc, нато, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире