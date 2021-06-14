Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/bayden-1737002668.html
Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине
Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине - РИА Новости, 15.06.2021
Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине
Президент США Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о президенте России Владимире Путине, он отвечал честно, но не думает,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T23:45
2021-06-15T02:37
россия
nbc
нато
джо байден
владимир путин
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733323548_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_eb691821204a86fbd7d677d47ecba249.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о президенте России Владимире Путине, он отвечал честно, но не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу".Когда главу Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попросили прокомментировать реакцию Путина на свой утвердительный ответ, считает ли он его "убийцей", тот замялся и стал отвечать с паузами. Российский президент в марте в ответ пожелал Байдену здоровья.Журналист напомнил также, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании президента США. "Я, правда, тоже смеюсь", - ответил Байден, изобразив смех. "Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу", - добавил он.Президент США также выразил надежду, что президент России поймет, что "в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны".Ранее Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского коллеги Джо Байдена не удивило его, поскольку за время работы на своем посту он привык подвергаться атакам.Саммит лидеров России и США пройдет 16 июня в Женеве.Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, утвердительно ответив на вопрос телеинтервьюера, считает он ли Путина "убийцей". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Путин пригласил его на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе, который в итоге пройдет 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999099.html
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999617.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733323548_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_2510f7fd0a503a9aecb180ad43ae3488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nbc, нато, джо байден, владимир путин, европа, сша, в мире
Байден замялся после просьбы прокомментировать высказывание о Путине
23:45 14.06.2021 (обновлено: 02:37 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Джо Байден ответил на вопрос, продолжает ли он считать Путина убийцей

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что когда во время скандального интервью его спросили о президенте России Владимире Путине, он отвечал честно, но не думает, что это "сильно влияет на предстоящую встречу".
Когда главу Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита НАТО попросили прокомментировать реакцию Путина на свой утвердительный ответ, считает ли он его "убийцей", тот замялся и стал отвечать с паузами. Российский президент в марте в ответ пожелал Байдену здоровья.

"Послушайте, он ясно даль понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно", - заявил Байден

Журналист напомнил также, что Путин посмеялся, когда узнал о скандальном высказывании президента США. "Я, правда, тоже смеюсь", - ответил Байден, изобразив смех. "Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу", - добавил он.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 22:47
Байден назвал Путина достойным соперником
Президент США также выразил надежду, что президент России поймет, что "в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны".
Ранее Владимир Путин заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского коллеги Джо Байдена не удивило его, поскольку за время работы на своем посту он привык подвергаться атакам.
Саммит лидеров России и США пройдет 16 июня в Женеве.
Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, утвердительно ответив на вопрос телеинтервьюера, считает он ли Путина "убийцей". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Путин пригласил его на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе, который в итоге пройдет 16 июня в Женеве.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 22:52
Байден назвал Путина умным и жестким
 
РоссияNBCНАТОДжо БайденВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:19В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Лента новостейМолния