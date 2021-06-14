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Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО
Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021
Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и решить РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T22:59
2021-06-14T22:59
2021-06-15T06:54
брюссель
джо байден
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грузия
нато
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и решить вопрос с коррупцией."Вопрос (получит ли Украина членство в НАТО - ред.) зависит от того, будет ли она соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО", - заявил Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.Президент США подчеркнул, что решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса."Нет", - сказал Байден, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.Он подчеркнул, что до того, как Украина сможет убедить альянс, что соответствует всем его критериям, США сделают все возможное, чтобы "страна могла обеспечить свою физическую безопасность".Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html
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брюссель, джо байден, сша, грузия, нато, украина, в мире
Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО
22:59 14.06.2021 (обновлено: 06:54 15.06.2021)
Байден упомянул коррупцию на Украине, говоря об условиях вступления в НАТО