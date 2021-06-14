https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html

Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО

Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Байден назвал условие, при котором Украина получит членство в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и решить РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T22:59

2021-06-14T22:59

2021-06-15T06:54

брюссель

джо байден

сша

грузия

нато

украина

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение о вступлении Украины в члены НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и решить вопрос с коррупцией."Вопрос (получит ли Украина членство в НАТО - ред.) зависит от того, будет ли она соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО", - заявил Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.Президент США подчеркнул, что решение о принятии Украины в НАТО будет зависеть не только от него, а от того, как проголосуют члены альянса."Нет", - сказал Байден, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.Он подчеркнул, что до того, как Украина сможет убедить альянс, что соответствует всем его критериям, США сделают все возможное, чтобы "страна могла обеспечить свою физическую безопасность".Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736999767.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1737001825.html

брюссель

сша

грузия

украина

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брюссель, джо байден, сша, грузия, нато, украина, в мире