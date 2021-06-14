https://ria.ru/20210614/bayden-1736999900.html
Байден заявил, что Путин может поменять отношение мира к себе
Байден заявил, что Путин может поменять отношение мира к себе - РИА Новости, 15.06.2021
Байден заявил, что Путин может поменять отношение мира к себе
Президент США Джо Байден заявил, что в интересах Путина поменять мнение мира о себе. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T22:56
2021-06-14T22:56
2021-06-15T00:04
россия
нато
китай
сша
в мире
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИИ Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в интересах Путина поменять мнение мира о себе."Я надеюсь, что президент Путин сделает вывод о том, что в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник саммита НАТОСаммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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россия, нато, китай, сша, в мире, джо байден, владимир путин
Байден заявил, что Путин может поменять отношение мира к себе
22:56 14.06.2021 (обновлено: 00:04 15.06.2021)
Байден заявил, что в интересах Путина поменять отношение мира к себе