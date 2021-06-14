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Байден считает, что встреча с Путиным "соответствует моменту"
Байден считает, что встреча с Путиным "соответствует моменту" - РИА Новости, 14.06.2021
Байден считает, что встреча с Путиным "соответствует моменту"
Президент США Джо Байден заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным сейчас "соответствует" моменту. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:54
2021-06-14T22:54
2021-06-14T23:00
нато
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джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИИ Новости. Президент США Джо Байден заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным сейчас "соответствует" моменту."Проведение саммита своевременно", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в понедельник саммита НАТО. Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.По итогам саммита его участники подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы. Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе утвердили решение о создании механизма для развития оборонных технологий и внедрения инноваций, а также укрепления технологического сотрудничества союзников, говорится в заявлении по итогам встречи в верхах. По итогам саммита лидеры страны НАТО также отметили, что договариваются о создании Фонда инноваций НАТО для оказания поддержки начинающим компаниям, работающим над развивающимися и прорывными технологиями двойного назначения в областях, имеющих ключевое значение для безопасности государств-членов".
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нато, китай, в мире, россия, джо байден, владимир путин, сша
Байден считает, что встреча с Путиным "соответствует моменту"
22:54 14.06.2021 (обновлено: 23:00 14.06.2021)
Байден заявил, что встреча с Путиным сейчас "соответствует моменту"