Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/bayden-1736954394.html
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая - РИА Новости, 14.06.2021
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:45
2021-06-14T15:45
россия
гитанас науседа
эгилс левитс
прибалтика
нато
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_fee1f5aebd2c980cb78c9370a970f703.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом."Президент Джозеф Байден встретился сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент подчеркнул твердую поддержку безопасности Эстонии, Латвии и Литвы и всего региона со стороны США", - говорится в сообщении Белого дома."Лидеры также обязались и дальше укреплять наше политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместную работу по линии НАТО, чтобы ответить на вызовы со стороны России и Китая", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210614/bayden-1736941446.html
россия
прибалтика
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728689955_216:0:1791:1181_1920x0_80_0_0_fd9b0585100916aa452361a3b73fa5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гитанас науседа, эгилс левитс, прибалтика, нато, джо байден, китай, сша, в мире
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
15:45 14.06.2021
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом.
"Президент Джозеф Байден встретился сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент подчеркнул твердую поддержку безопасности Эстонии, Латвии и Литвы и всего региона со стороны США", - говорится в сообщении Белого дома.
"Лидеры также обязались и дальше укреплять наше политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместную работу по линии НАТО, чтобы ответить на вызовы со стороны России и Китая", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 14:02
Байден оценил статью устава НАТО о взаимопомощи
 
РоссияГитанас НауседаЭгилс ЛевитсПрибалтикаНАТОДжо БайденКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
08:00Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
07:58В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы
07:52Авианосец США "Рональд Рейган" вошел в Южно-Китайское море
07:50Депутат бундестага назвал условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
07:30Губернатор назвал основную причину пожара на АЗС в Новосибирске
07:22"Сбер" оценил расходы на автопутешествие в Сочи
07:19В Кузбассе загорелась обогатительная фабрика
Лента новостейМолния