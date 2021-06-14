https://ria.ru/20210614/bayden-1736954394.html
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая - РИА Новости, 14.06.2021
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:45
2021-06-14T15:45
2021-06-14T15:45
россия
гитанас науседа
эгилс левитс
прибалтика
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джо байден
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом."Президент Джозеф Байден встретился сегодня на полях саммита НАТО в Брюсселе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент подчеркнул твердую поддержку безопасности Эстонии, Латвии и Литвы и всего региона со стороны США", - говорится в сообщении Белого дома."Лидеры также обязались и дальше укреплять наше политическое, военное и экономическое партнерство, включая совместную работу по линии НАТО, чтобы ответить на вызовы со стороны России и Китая", - говорится в сообщении.
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россия, гитанас науседа, эгилс левитс, прибалтика, нато, джо байден, китай, сша, в мире
Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы" со стороны России и Китая
Джо Байден обсудил с лидерами стран Балтии "вызовы России и Китая", сообщил Белый дом