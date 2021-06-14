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Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России
Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России - РИА Новости, 14.06.2021
Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите "Большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:22
2021-06-14T14:15
россия
g7
нато
джо байден
владимир путин
ливия
сирия
сша
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите "Большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил телеканал Fox News.Американский лидер, говоря о России, заявил о необходимости сотрудничества в Ливии, в частности в сфере гуманитарной помощи. Затем он сказал, что "Россия откусила больше, чем может прожевать" при восстановлении Сирии, однако тут же добавил к этому Ливию. Он призвал Москву помочь удовлетворить базовые экономические потребности "населения, находящегося в бедственном положении". Затем Байден начал говорить о неких других областях сотрудничества России и США, но прервал сам себя, подчеркнув, что "не должен вести переговоры публично".Позже помощники президента уточнили его слова: как оказалось, Байден во всех случаях имел в виду Сирию, а не Ливию. Однако в Сети успели раскритиковать американского лидера, обвинив в некомпетентности.После саммита G7 в Корнуолле Байден отправился в Брюссель, где сегодня пройдет саммит НАТО. Через два дня, уже в Женеве, глава Белого дома встретится с Владимиром Путиным. Как отмечали в Кремле, от переговоров не ожидают "многого" из-за разногласий между Россией и США.
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ливия
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россия, g7, нато, джо байден, владимир путин, ливия, сирия, сша, в мире
Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России
11:22 14.06.2021 (обновлено: 14:15 14.06.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден перепутал Сирию и Ливию, выступая на саммите G7

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите "Большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил телеканал Fox News.
Американский лидер, говоря о России, заявил о необходимости сотрудничества в Ливии, в частности в сфере гуманитарной помощи. Затем он сказал, что "Россия откусила больше, чем может прожевать" при восстановлении Сирии, однако тут же добавил к этому Ливию.
Он призвал Москву помочь удовлетворить базовые экономические потребности "населения, находящегося в бедственном положении". Затем Байден начал говорить о неких других областях сотрудничества России и США, но прервал сам себя, подчеркнув, что "не должен вести переговоры публично".
Позже помощники президента уточнили его слова: как оказалось, Байден во всех случаях имел в виду Сирию, а не Ливию. Однако в Сети успели раскритиковать американского лидера, обвинив в некомпетентности.
После саммита G7 в Корнуолле Байден отправился в Брюссель, где сегодня пройдет саммит НАТО. Через два дня, уже в Женеве, глава Белого дома встретится с Владимиром Путиным. Как отмечали в Кремле, от переговоров не ожидают "многого" из-за разногласий между Россией и США.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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