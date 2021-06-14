https://ria.ru/20210614/bayden-1736927553.html

Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России

Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России - РИА Новости, 14.06.2021

Байден перепутал Ливию и Сирию во время своей речи о России

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите "Большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:22

2021-06-14T11:22

2021-06-14T14:15

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g7

нато

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сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время пресс-конференции на саммите "Большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во вмешательстве в дела Ливии, сообщил телеканал Fox News.Американский лидер, говоря о России, заявил о необходимости сотрудничества в Ливии, в частности в сфере гуманитарной помощи. Затем он сказал, что "Россия откусила больше, чем может прожевать" при восстановлении Сирии, однако тут же добавил к этому Ливию. Он призвал Москву помочь удовлетворить базовые экономические потребности "населения, находящегося в бедственном положении". Затем Байден начал говорить о неких других областях сотрудничества России и США, но прервал сам себя, подчеркнув, что "не должен вести переговоры публично".Позже помощники президента уточнили его слова: как оказалось, Байден во всех случаях имел в виду Сирию, а не Ливию. Однако в Сети успели раскритиковать американского лидера, обвинив в некомпетентности.После саммита G7 в Корнуолле Байден отправился в Брюссель, где сегодня пройдет саммит НАТО. Через два дня, уже в Женеве, глава Белого дома встретится с Владимиром Путиным. Как отмечали в Кремле, от переговоров не ожидают "многого" из-за разногласий между Россией и США.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736834186.html

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ливия

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россия, g7, нато, джо байден, владимир путин, ливия, сирия, сша, в мире