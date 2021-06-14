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Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной - РИА Новости, 14.06.2021
Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:46
2021-06-14T08:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019 года, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери Цывиной к председателю СК РФ. В письме она указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия и просит провести тщательное расследование обстоятельств ее гибели."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, александр бастрыкин, происшествия
Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:46 14.06.2021 (обновлено: 08:55 14.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ

Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти актрисы Ирины Цывиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери Цывиной к председателю СК РФ. В письме она указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия и просит провести тщательное расследование обстоятельств ее гибели.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.
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