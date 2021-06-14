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Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной

Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной - РИА Новости, 14.06.2021

Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:46

2021-06-14T08:46

2021-06-14T08:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной в апреле 2019 года, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в СМИ было опубликовано открытое письмо от дочери Цывиной к председателю СК РФ. В письме она указала, что до сих пор сомневается в истинности официальной причины смерти матери, высказывает недовольство работой следствия и просит провести тщательное расследование обстоятельств ее гибели."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить по всем доводам, изложенным дочерью актрисы и о ходе и результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190418/1552808632.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, александр бастрыкин, происшествия