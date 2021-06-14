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Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат
Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат - РИА Новости, 14.06.2021
Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат
Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю, заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:47
2021-06-14T11:47
россия
белавиа
аэрофлот
москва
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю, заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев.Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе."С учетом состоявшихся встреч президента Республики Беларусь и президента России восстанавливается часть рейсов на московском направлении. То есть, российская авиакомпания "Аэрофлот" добавляет пять рейсов, и авиакомпания "Белавиа" дополняет еще пять рейсов. То есть, у нас будет на Москву уже 20 рейсов в неделю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, белавиа, аэрофлот, москва, белоруссия, в мире
Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат
11:47 14.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат до 20 в неделю

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю, заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев.
Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.
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"С учетом состоявшихся встреч президента Республики Беларусь и президента России восстанавливается часть рейсов на московском направлении. То есть, российская авиакомпания "Аэрофлот" добавляет пять рейсов, и авиакомпания "Белавиа" дополняет еще пять рейсов. То есть, у нас будет на Москву уже 20 рейсов в неделю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
 
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