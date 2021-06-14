https://ria.ru/20210614/aviareys-1736930180.html

Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат

Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат - РИА Новости, 14.06.2021

Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличат

Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю, заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:47

2021-06-14T11:47

2021-06-14T11:47

россия

белавиа

аэрофлот

москва

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Число авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю, заявил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев.Ранее сообщалось, что Россия увеличивает количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе."С учетом состоявшихся встреч президента Республики Беларусь и президента России восстанавливается часть рейсов на московском направлении. То есть, российская авиакомпания "Аэрофлот" добавляет пять рейсов, и авиакомпания "Белавиа" дополняет еще пять рейсов. То есть, у нас будет на Москву уже 20 рейсов в неделю", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20170515/1494276383.html

россия

москва

белоруссия

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россия, белавиа, аэрофлот, москва, белоруссия, в мире