https://ria.ru/20210614/armeniya-1736931125.html

Экс-премьер Армении Карапетян поддержал Кочаряна на выборах в парламент

Экс-премьер Армении Карапетян поддержал Кочаряна на выборах в парламент - РИА Новости, 14.06.2021

Экс-премьер Армении Карапетян поддержал Кочаряна на выборах в парламент

Бывший премьер Армении Карен Карапетян поддержал на предстоящих парламентских выборах блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, передает РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:55

2021-06-14T11:55

2021-06-14T11:55

карен карапетян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Бывший премьер Армении Карен Карапетян поддержал на предстоящих парламентских выборах блок "Армения", возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, передает Sputnik Арменият, ссылаясь на заявление бывшего главы правительства."Наша сегодняшняя реальность - минное поле, через которое страна должна пройти. Альтернативы этому нет. Этот путь нужно пройти как можно более эффективно и с минимальными потерями. Необходимо осознавать цену каждой ошибки и недопустимость авантюризма․ Это может обеспечить Роберт Кочарян", - говорится в заявлении Карапетяна, размещенном на сайте агентства.По словам бывшего премьера, опыт Кочаряна, который он обрел на разных государственных должностях и в сфере конкурентной и многокультурной деловой среды, сочетание личностных и управленческих качеств позволяют ему, сформировав профессиональную команду, вывести страну из кризиса и обеспечить ее достойное будущее. "Я предлагаю обязательно пойти на выборы, еще раз с ответственностью подумать, в какой ситуации мы находимся, какие вызовы перед нами стоят и какая команда может с ними справиться, ведя страну к развитию", - сказал Карапетян.Он отметил, что выборы, назначенные на 20 июня, чрезвычайно важны для будущего Армении, так как из-за карабахского конфликта страна оказалась в глубоком кризисе. В частности, по словам Карапетяна, существенно снизилась боеспособность армии, ослаблена вся система безопасности, обострились серьезнейшие социальные проблемы.Кроме того, он считает, что внутренние разногласия, раздражение, апатия и пассивность разрушительно влияют на развитие общества и государства, происходит искажение роли государства, политический дискурс сводится к бытовому уровню, государственная система действует импульсивно и не системно. "У нас кризис отношений с диаспорой, системы ценностей и национальной идеологии и множество других вопросов. Момент фатальный, вызовы многослойны и опасны, а решения ограничены и требуют высокого профессионализма", - отметил Карапетян.По его мнению, необходимо быстро восстановить систему безопасности, добиться спокойствия и толерантности в стране, репутации предсказуемого и надежного партнера во внешнеполитической сфере. Кроме того, нужно перезапустить эффективную систему государственного управления, пересмотреть отношения с диаспорой, которая должна превратиться из донора в полноценного партнера и лоббистского центра армянских интересов, уверен экс-премьер.Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил - 21 партия и четыре блока.

https://ria.ru/20210529/provokatsii-1734738028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vybory-1736868583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карен карапетян, роберт кочарян, армения, в мире