https://ria.ru/20210613/zyuganov-1736846625.html
Зюганов попросил разобраться с приглашением Бузовой во МХАТ
Зюганов попросил разобраться с приглашением Бузовой во МХАТ - РИА Новости, 13.06.2021
Зюганов попросил разобраться с приглашением Бузовой во МХАТ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил Министерство культуры "разобраться" с приглашением певицы и бывшей участницы телешоу "Дом-2" Ольги Бузовой сыграть в... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:38
2021-06-13T13:38
2021-06-13T16:33
россия
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эдуард бояков
культура
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил Министерство культуры "разобраться" с приглашением певицы и бывшей участницы телешоу "Дом-2" Ольги Бузовой сыграть в столичном МХАТ имени Горького.Худрук театра Эдуард Бояков пригласил ее исполнить роль в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин". Позже он заявил журналистам, что МХАТ "хайпанул" на этом."МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (до 2018 года худрук и директор МХАТ. — Прим. ред.) вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда засунули, то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные", — сказал Зюганов во время онлайн-встречи с подписчиками в Instagram.Как считает лидер КПРФ, подобные вещи иллюстрируют в целом "стиль нынешней власти" и правящей партии, которые "не любят свою культуру и не понимают, что такое русский дух и русский мир"."Уверяю вас, что наша культура бессмертна и она победит", — подчеркнул Зюганов.Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, в свою очередь, заявил, что девушка, чья карьера началась с "Дома-2", не может играть соратницу молодого Сталина и революционерку.
https://ria.ru/20210611/buzova-1736641020.html
https://ria.ru/20210611/spektakl-1736630161.html
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россия, коммунисты россии, татьяна доронина, геннадий зюганов, эдуард бояков, общество
Зюганов попросил разобраться с приглашением Бузовой во МХАТ
13:38 13.06.2021 (обновлено: 16:33 13.06.2021)
Зюганов попросил Минкультуры разобраться с приглашением Бузовой во МХАТ имени Горького