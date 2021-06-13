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В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе
В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2021
В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины размещают бронетехнику и зенитные установки у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:00
2021-06-13T15:50
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины размещают бронетехнику и зенитные установки у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В сентябре 2015 года стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков. Процесс завершился 12 ноября 2015 года. При этом Народная милиция ЛНР не раз обвиняла ВСУ в размещении бронетехники и вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, в населенных пунктах у линии разграничения."Несмотря на отсутствие огневых провокаций, противник продолжает нарушать взятые на себя обязательства", — сказал представитель пресс-службы.По данным Народной милиции ЛНР, силовики разместили зенитные установки и бронетехнику в жилых районах Новозвановки и Попасной, вблизи Мирной Долины и Горского (подконтрольные Киеву) и в Золотом (частично контролируется украинской стороной). В оборонном ведомстве отметили, что действия ВСУ противоречат третьему пункту дополнительных мер по перемирию.Эти решения предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение перемирия. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
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"Это не отвечает интересам США" – Пасечник о прекращении войны на Донбассе
"Вы знаете, если честно, нам бы очень хотелось бы, чтобы все-таки наконец-то здравый смысл восторжествовал. И мы, безусловно, хотим, чтобы была дана команда своим подчиненным в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну на Донбассе прекратить, прекратить активные боевые действия, и чтобы наконец-то на нашей земле восторжествовал мир, и решать возникшие конфликты в рамках минских соглашений, то есть мирным путем. Однако я уверен абсолютно в обратном. Это не является абсолютно интересом Соединенных Штатов. Однако я уверен, что это абсолютно не отвечает интересам Соединенных Штатов. И я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все, так сказать, инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которая в конечном итоге, наверно, по их мнению, должна будет привести к развязыванию военного конфликта". Об этом заявил глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник.
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе
13:00 13.06.2021 (обновлено: 15:50 13.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины размещают бронетехнику и зенитные установки у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В сентябре 2015 года стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков. Процесс завершился 12 ноября 2015 года. При этом Народная милиция ЛНР не раз обвиняла ВСУ в размещении бронетехники и вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, в населенных пунктах у линии разграничения.
"Несмотря на отсутствие огневых провокаций, противник продолжает нарушать взятые на себя обязательства", — сказал представитель пресс-службы.
По данным Народной милиции ЛНР, силовики разместили зенитные установки и бронетехнику в жилых районах Новозвановки и Попасной, вблизи Мирной Долины и Горского (подконтрольные Киеву) и в Золотом (частично контролируется украинской стороной). В оборонном ведомстве отметили, что действия ВСУ противоречат третьему пункту дополнительных мер по перемирию.
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Эти решения предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников. Меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение перемирия. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
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