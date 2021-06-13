https://ria.ru/20210613/zarobitchane-1736855987.html

Как прокаженные: украинские мигранты пожаловались на поляков

Как прокаженные: украинские мигранты пожаловались на поляков - РИА Новости, 13.06.2021

Как прокаженные: украинские мигранты пожаловались на поляков

Украинские гастарбайтеры возмутились необходимости прививаться от коронавируса при въезде в Польшу. Об этом пишет Страна.ua. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:19

2021-06-13T15:19

2021-06-13T15:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

польша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинские гастарбайтеры возмутились необходимости прививаться от коронавируса при въезде в Польшу. Об этом пишет Страна.ua. Польские власти разместили на пограничных переходах пункты вакцинации от коронавируса для обслуживания украинских мигрантов и студентов. Иммунизация бесплатная, однако придется заплатить за тест на COVID-19 130 злотых (около 2600 рублей. — Прим. ред.). В противном случае придется пройти карантин. Как утверждают польские врачи, процесс вакцинации занимает сорок минут с учетом теста и заполнения анкеты и других документов. При этом власти страны заверили, что не принуждают мигрантов к иммунизации и процесс абсолютно добровольный. Иностранцы могут привиться не только на пограничном переходе, но и внутри страны на общих основаниях. Для этого нужно посетить врача первого контакта и получить направление на процедуру. "То есть в случае осложнения власть и страна останется "не при делах". Мол это был твой выбор", — пояснила живущая в Польше Светлана Тополина. Женщина назвала 15-минутный осмотр у врача шуткой и усомнилась, что он позволит обеспечить безопасность пациента после прививки. По словам заробитчан, польские пограничники заставляют украинцев вакцинироваться. "Друзья ехали 10 июня на заработки автобусом, на границе в "Шегини" пограничники зашли в салон и буквально приказали всем привиться", — рассказал львовянин Олег Гулей.По его словам, одной из пассажирок стало плохо после укола. При этом жители Польши рады, что мигрантов при въезде прививают. "Значительная часть этих работников на Украине не решилась бы добровольно вакцинироваться. А так вынуждены", — пояснил бизнесмен Константин Чавага, у которого работают мигранты. Сами же заробитчане разошлись во мнениях относительно вакцинации. Жительница Тернополя Галина Сенышин выразила готовность привиться. "Польской вакцине больше доверяю, чем украинской", — сказала она. "Двойственное ощущение. Как будто хорошее дело, но мы как прокаженные, которых надо отмыть перед допуском к белым людям", — пожаловался львовянин Тарас Грывул. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210301/prevoskhodstvo-1599371294.html

https://ria.ru/20200605/1572463177.html

https://ria.ru/20200226/1565237021.html

польша

украина

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коронавирус covid-19, польша, украина, в мире